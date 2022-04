La política no da para el fanatismo

Columna Poliédrica

El fanatismo ciega a las personas y las hace irreflexivas. Las dos últimas columnas fueron dos cartas abiertas, una al candidato José María Figueres Olsen y la otra, al candidato Rodrigo Chaves Robles; sin embargo, hay personas que solo leyeron una y me acusaron de inclinarme por uno u otro. Ya no se sabe si las personas leen mal, interpretan mal, o simplemente son las dos cosas catalizadas por un fanatismo político absoluto.

En ambas cartas abiertas dejé claro que ninguno era considerado un candidato bueno para la sociedad costarricense. Desgraciadamente la trampa de la democracia procedimental nos lleva a esto y esa imperfección de este régimen político democrático la tenemos en Costa Rica y en otros países del mundo.

Hay personas que consideran un sacrilegio la reflexión crítica de la democracia en general y de la democracia costarricense en particular. El que se señale las debilidades y falencias de la elección de nuestros representantes, en modo alguno implica que se está optando por una plutocracia, una autocracia o una teocracia; al contrario, lo que se busca es tener conciencia de una serie de aspectos que deben ser objeto de reforma para no llegar a una deslegitimación de la democracia que se vuelva intolerante.

Hay personas que consideran inadmisible, por ejemplo, la crítica al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Si se reduce su función a la organización de las elecciones, pues no cabe duda que las críticas que se le pueden hacer son mínimas; sin embargo, su función va más allá y sus decisiones inciden directamente en la dinámica política costarricense, por ejemplo, el error de permitir a los grupos religiosos no católicos de participar como partidos políticos en la contienda electoral, lo seguiremos sufriendo hasta que tengan la valentía de enmendar ese yerro histórico.

La sociedad costarricense ha retrocedido en muchos campos y el político no es la excepción. Cuando uno lee las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, por ejemplo, se puede advertir el retroceso que hemos tenido en el ámbito político; en otras palabras, los políticos con p mayúscula, aquellos que nos legaron el modelo de sociedad que tuvimos durante la segunda mitad del siglo XX, ya no existen y a cambio nos hemos acostumbrado a tener y elegir representantes mediocres, con ningún señorío y conocimiento de lo que hacen.

La política es importante pero no da para el fanatismo ciego de los seres humanos. Desde este espacio hemos intentado que se adviertan una serie de situaciones que se han venido dando en los últimos treinta y cinco años, hemos tratado de visibilizar grupos de interés, personas concretas que están detrás de esos retrocesos a los que hemos hecho referencia; lo anterior debido a que los políticos profesionales no son las verdaderas caras y quienes tienen el poder real en Costa Rica, sin embargo, la mayoría de costarricenses pasan de lado o no tienen la posibilidad de identificar a estos personajes y que son los responsables de la postración que tenemos como sociedad.

Ojalá la nueva administración pudiera dar un giro a la política económica de los últimos años, pero ello se ve sumamente difícil.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com