Según la lógica, el mejor reloj del mundo, el de la mejor marca, concebido, diseñado y construido por los mejores relojeros del mundo con los mejores materiales del mundo en el ambiente más apropiado del mundo es seguridad de perfección hasta donde eso es posible en el medio humano. No puede dar la hora mal. No sería lógico. Si la da mal es porque algo fundamental en su constitución no es lo mejor ni es tan perfecto sean los relojeros, los materiales, el medio ambiente, lo que sea. ¿Lógico como razonamiento? Según lo que se enseña en lógica sí.

Hagamos un paralelismo, una analogía, con el asunto electoral y el resultado de las elecciones en Costa Rica. Bueno, ya lo ha hecho usted leyendo el párrafo anterior: El mejor reloj es el país, la mejor marca es Costa Rica, los mejores relojeros del mundo serían los arquitectos de la Constitución y de las leyes, los líderes políticos y el Tribunal Supremo de Elecciones, los mejores materiales del mundo serían los habitantes del país y entre ellos su electorado y el ambiente más apropiado del mundo sería este conjunto en una región tropical privilegiada, libre y soberana sin ejército, con uno de los más elevados estándares del mundo en educación, próspera y bendecida por las divinidades de todos, con la mayor diversidad biológica por kilómetro cuadrado y con un historial de 200 años de ese tipo de perfección integral.

Creo, tratándose de lógica, no de política ni de administración, que esto es en general como concibe el todo la población del país en general y es, sin duda, lo que enseña y divulga la propaganda oficial. Es decir, que si su sistema electoral, su electorado, sus condiciones y su condición cívica son tan perfectos como lo permite nuestra condición humana, su producto, es decir el resultado de sus elecciones, es necesariamente tan perfecto también. Mera lógica.

Todos, simpatizantes o no del ganador, deberían estar tranquilos y satisfechos de que se repitiera el perfecto proceso electoral del país libre y soberano con las seguridades que dice garantizar, de que todo hubiese funcionado de manera perfecta, en perfecta paz y con absoluta libertad: el sistema, la paz, las tulas, los fiscales, el conteo, la fiesta simbolizada por la liberación de energías en torno a la Fuente de la Hispanidad, la lluvia de banderas, de camisetas y distintivos partidarios, los debates, las campañas del Tribunal Supremo de Elecciones y todo lo demás.

Si así fuera realmente toda la población estaría reventando de júbilo con el resultado pero no es así. Luego, hay algo no tan perfecto en el proceso o en la cadena. Algo no está funcionando y esta vez, al menos, casi la mitad de la población lo demuestra con su reacción. En resumen, que no es ni como nos lo pintan ni como funciona en la realidad. Hay algo, o hay cosas, que como que no…

En mi opinión haber metido en la cabeza del pueblo que todo esto de las elecciones es una fiesta fue la primera astucia subliminal y maligna de los manipuladores. De fiesta no tiene nada. Es de lo que depende nuestra cotidianidad misma como humanos y como ciudadanos. Ahí seguimos, con las mismas villas miseria, las mismas cuarterías, la misma población de calles, la misma drogadicción, las mismas indignas pensiones, las mismas hambres de tantísimos habitantes que ni dormir pueden por sus necesidades. De hecho es una operación dramática y de la mayor gravedad para la subsistencia. Y el país está en condiciones fiscales y sociológicas lamentables ¿cuál fiesta?

Ah, pero sí se logró condicionar “para siempre” a la población a sentirse políticamente realizada y triunfante, a lanzarse a las calles haciendo escándalo con bocinas, silbatos, gritos, abrazos entre adversarios, cimarronas, comparsas, discursos demagógicos, gastando un dineral en combustible, propaganda partidista y objetos que al día siguiente van para la basura y esa es la parte que sí se consolidó y que funciona de manera perfecta cada cuatro años sean quienes sean los candidatos y pase lo que pase, con el lema de “lo más importante es ir a votar”. Los manipuladores del aparato lograron que todo se redujera a la explosión de pasiones en las calles el día de las elecciones como la gran fiesta “para mostrar al mundo” la perfección electoral del país y ya.

Siento que la población, muy ignorante en general en materia política y administrativa y más en materia ideológica, en mi opinión, no se prepara para la seriedad de generar unas vitales y críticas elecciones nacionales sino solo para ir a la fiesta del día de las elecciones y esa es la que está totalmente garantizada y asegurada; mientras se siga realizando se habrá logrado el objetivo. Y ahora a curarse de la resaca de este pasado domingo y a comenzar a preparar la siguiente para dentro de cuatro años, bueno, como el campeonato mundial de fútbol.

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial