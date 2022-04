Figueres y no Figueres… cuidado terminan como el Tío Coyote

De cal y de arena

Una sociedad prisionera de los efectos del desempleo, del alto costo de la vida, de la inseguridad en las calles, de la crisis en el acceso a la educación pública, de la otra crisis que emerge del ensanchamiento de la desigualdad…. Una sociedad sofocada por los coletazos de la crisis fiscal y de los atrabiliarios manoseos de los impuestos y tasas, porque los precios de los alimentos se encarecen día con día en tanto la luz, el agua y las tarifas de transporte asoman igualmente sus tendencias alcistas…. Una sociedad así acorralada se vuelve amenazante desafío para quienes la gobiernan y para quienes por voluntad del electorado conforman las tiendas de la oposición, si tira el tapón.

Es una sociedad que en cualquier momento puede romper las reglas de juego propias del orden público, posiblemente no para desencadenar un caos pero sí para alterarlo y obligar, así, a que la autoridad se haga sentir.

El proceso electoral que acaba de completarse así lo pone de manifiesto. Algo más del 40% del electorado no acudió a las urnas y dejó constancia por muchas vías de exasperación, incredulidad y desconfianza. Véase si no, los números de las urnas en Guanacaste, Puntarenas y Limón.

El candidato electo, Rodrigo Chaves, se echó a la espalda el reto de dar satisfactoria respuesta al aluvión de quejas y demandas ciudadanas. “Yo me como la bronca” fue el grito de guerra con que se comprometió a prestar oídos a esa angustiosa expresión de insatisfacción. Su rival, José María Figueres, estructuró una ambiciosa cartera de proposiciones (también audaces) para intentar apaciguar ese amenazante grito.

Chaves ganó; Figueres perdió. Pero la cabreazón de esas masas marginadas, olvidadas y hasta menospreciadas por largos años, los amenaza a ambos. A ambos incumbe, pues, estructurar desde sus posiciones una respuesta idónea, eficaz, pronta y justa.

Estructurar esa respuesta implica negociar.

Todo un reto. Ciertamente complicado. Mucho para Chaves, porque si bien domina partes vitales de la arquitectura de la solución, le faltan los respaldos políticos indispensables para acometer las propuestas. Debe salir a buscarlos, salir a construirlos. Cediendo para ganar puntos.

Para Figueres el tránsito por los estadios de la acometida a la solución, no deja de ser un esfuerzo que le va a reclamar gran pericia. En particular, porque a partir de la afirmación sólida y fuerte de su liderazgo, debe ser hábil para dominar pasiones y convencer de que al Partido Liberación Nacional se le proyectaría un mejor futuro por la vía de la negociación que no por la ruta de la mano dura.

La coyuntura es complicada, desafiante. Para Chaves y para Figueres. Para el Partido Progreso Social Democrático y para el Partido Liberación Nacional, que bien pueden salir –ambos- como el Tío Coyote…. con el culo quemado por la conflagración desatada por una sociedad marginal en efervescencia callejera, una vez avanzados los calendarios sin que se atiendan sus reclamos.

De manera que ese voto del 3 de abril que negó la puerta de la Casa Presidencial al candidato Figueres y a sus serias propuestas, puede tornarse más implacable en sus efectos hacia futuro si los recelos, las luchas internas, los golpes bajos, las “sacadas de clavo”, impiden una visión renovada de un partido/nación, en condiciones idóneas para interpretar la dimensión de la crisis nacional y para sentarse de igual a igual a procurarlo con sus pares parlamentarios y con quien ejerce la Presidencia de Costa Rica.

Cuidado con esas proclamas borrachosas de que el partido ha salido fortalecido.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista