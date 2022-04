El Banco Nacional se convirtió en una garrotera

Columna Poliédrica

El Banco Nacional de Costa Rica ha perdido completamente su razón de ser. A sus directivos, gerentes y funcionarios en general, solo les interesa las ganancias que pueda tener el Banco, independientemente, de si sus clientes se ven o no perjudicados con los diferentes productos financieros que ofrecen; es decir, ya no les importa si los productores progresan, lo que interesa es que paguen sus deudas aunque les haya ido mal en su actividad, por poner solo un ejemplo.

Es un Banco que nunca o casi nunca asume su responsabilidad en relación con sus clientes. Cuando una persona ve sustraído su dinero de las cuentas de esa entidad financiera, lo que suelen decir es que la culpa la tiene el cliente; no obstante, en no pocas ocasiones, se trata de procesos en que la responsabilidad del Banco no puede ser exonerada como ellos siempre pretenden.

El último ejemplo de la actitud irresponsable del Banco Nacional es lo sucedido con su plataforma SINPE. Ha sido público y notorio el hecho que muchas personas vieron sustraído su dinero de las cuentas que tienen en ese Banco, sin embargo, sus representantes han repetido su política de irresponsabilidad y han cargado contra los afectados; es triste observar gente cercana que fueron víctimas de esta situación y que me han comentado la orfandad en la que han quedado frente a un Banco que no le importa lo que le pasa a sus ahorrantes.

El Banco Nacional no solo es irresponsable sino también perseguidor. Conozco personas que han sido objeto de una especie de persecución so pretexto de una actualización de datos que pretenden fundamentar en la Ley N°8204; es decir, con base en esa normativa se somete a personas que reciben dinero en dólares producto de consultorías, por ejemplo, a una solicitud de documentos que va más allá de lo que establece la propia ley.

El Banco Nacional trata a sus clientes como si no entendieran el uso de sus plataformas financieras o como si fueran delincuentes. Se trata de una conducta organizacional que no discrimina entre sus clientes, por ejemplo, si hay una sustracción de dinero quienes son responsables los clientes; por su parte, si hay una transacción en dólares de cierto monto, aunque se haya hecho en las propias plataformas financieras del Banco, los clientes son tratados como si fueran narcotraficantes.

No son pocas las personas que han experimentado estas situaciones. Se trata de una conducta sistemática, irreflexiva y que refleja que al Banco Nacional solo le interesa las utilidades después de balance, entre otras cosas, porque eso le genera bonos o incentivos a algunos (no a todos) que forman parte de la jerarquía de esa institución financiera.

El Banco Nacional de Costa Rica y las otras entidades del sistema financiero nacional se deben al pueblo costarricense. En lugar de comportarse como una garrotera a la que solo le interesa las ganancias, debería abogar por lo que fue la filosofía de la nacionalización bancaria a inicio de la segunda mitad del siglo XX, a saber: el negocio bancario más que un negocio debe ser una herramienta para apoyar a la producción y desarrollar la economía costarricense.

Se trata de una visión de Estado y no de un negocio. Se trata de una visión de desarrollo y no del beneficio económico de unos pocos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com