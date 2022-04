Los exabruptos de Zelensky

Volodymyr Zelensky es un héroe que yo defino de capa caída. Cuando iniciada la invasión, Biden le ofreció asilo, y el ucraniano no hizo las de Ashraf Ghani, expresidente de Afganistán, quien huyó despavorido a otro país, más bien el ucraniano la declinó y tuvo el coraje, la valentía, de permanecer en Kiev y resistir la invasión rusa. En ese sentido, demostró mucha audacia con ribetes heroicos al poner en inmediato riesgo su propia vida y la de su familia. Pero hay héroes de héroes. Zelensky no es un Mandela ni un De Gaulle. Tampoco tiene el talante de un Churchill. La razón no es difícil de adivinar: es un héroe ignorante, un presidente sin sabiduría política.

Hace apenas unos días, Zelensky, le reclamó airado a los exmandatarios Angela Merkel y Nicolás Sarkozy las consecuencias -según él- de las permisivas políticas europeas hacia Rusia, aparentemente culpándolos por la muerte de civiles ucranianos en Bucha. Dijo Zelensky: “Invito a la Sra. Merkel y al Sr. Sarkozy a visitar Bucha, para ver a qué ha llevado la política de 14 años de concesiones a Rusia”, refiriéndose al suburbio de Kiev donde aparecieron imágenes durante el fin de semana de cuerpos tendidos en las calles después de la retirada de las fuerzas rusas. “Mira con tus propios ojos a los ucranianos torturados y asesinados”.

En respuesta, un portavoz de Merkel dijo: “La ex canciller alemana Angela Merkel mantiene sus decisiones en relación con la cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest. En vista de las atrocidades que se hacen visibles en Bucha y otros lugares de Ucrania, todos los esfuerzos del gobierno alemán y la comunidad internacional para apoyar a Ucrania y poner fin a la barbarie y la guerra de Rusia contra Ucrania cuentan con el pleno apoyo del ex canciller alemán.” Sarkozy sigue callado, probablemente debido a sus condenas y otros líos judiciales. Pero en sus memorias recrea lo ocurrido en la Cumbre a la que hace referencia el portavoz de la ex canciller, en cuanto a la postura de no incorporar Ucrania a la OTAN y más bien abogar por su neutralidad.

El insidioso ataque de Zelensky me parece rastrero, pero se explica porque él ha sido siempre un fanático de la OTAN y no de la paz (más bien intensificó la guerra en el Donbas, traicionando sus promesas de paz), y porque anda borracho con la deificación que Occidente ha hecho de su figura (en Estados Unidos es más popular que Biden) y porque recibe una billonaria asistencia tecnológico -militar vía Polonia. Zelensky es díscolo y hasta le propuso a la OTAN y a Washington la imposición de una zona de exclusión aérea y negar, con ello, a la fuerza aérea rusa la capacidad de obtener la superioridad aérea, a lo que Occidente se negó, pues a pesar de ser una bonita idea sobre el papel, hubiera significado el estallido de la III guerra mundial, cosa que nunca lo ha inquietado. Por eso dudo de la capacidad de análisis de Zelensky que bordea la insania.

Zelensky le propuso hace poco a Putin la neutralidad de Ucrania en las negociaciones hechas en Turquía. ¿Por qué hasta ahora?, cuando se pudo haber evitado la terrible sangría que sufre el pueblo ucraniano. Antes de la guerra era el momento para discutir lo que ahora ofrece. Pero siendo justos, puede decirse que Washington no lo dejó y con ello Zelensky demostró ser una marioneta.

¿Cuál es la bronca de este héroe de capa caída? 1. La cumbre de la OTAN del 2008, celebrada en Bucarest, donde las diversas facciones de la Alianza acuerdan un camino medio para Ucrania y Georgia en relación con la incorporación de estos países a la misma, cuestión que se resume de esta forma: “sí pero no, en el futuro, claro, sin saberse cuando”. De seguro lo que alarmó a Putin en la Declaración de dicha Cumbre, fue la oración, que «estos países se convertirán en miembros de la OTAN». Putin invadió Georgia más tarde ese mismo año. 2. Zelensky resiente amargamente a Merkel, principalmente, porque siempre fue diáfana y consistente respecto a la necesidad para la paz de Europa de garantizar una Ucrania neutral. Juzgo los ataques contra Merkel y Alemania fastidiosos, porque entre todos los gobernantes de Europa de las últimas décadas, fue ella, sin rival alguno, el factor lúcido y maduro de Europa.

(*) Allen Pérez es Abogado