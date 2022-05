Adiós al gobierno de Carlos Alvarado y al PAC

Columna Poliédrica

Terminó el gobierno encabezado por Carlos Alvarado Quesada. En sentido general debo decir que me alegro por eso, pero no tengo esperanza que el nuevo gobierno vaya a desarrollar una política diferente en diferentes materias; al contrario, por ejemplo, en lo económico es de esperar una profundización de las políticas que se vienen desarrollando desde hace treinta y cinco años. Dicen que es necesario dar el beneficio de la duda y esperar, pero no tengo duda de lo que va a suceder.

El gobierno saliente ha sido complaciente con los sectores económicos dominantes de Costa Rica. Se trata de grupos económicos que siempre asustan con el tema del desempleo, pero han sido incapaces de reducirlo y de crear empleos nuevos cuando la economía ha estado bien, como siempre, se escudan en los números relativos para esconder sus incompetencias en esta materia y para engañar a las personas que no entienden muy bien estos indicadores.

La administración Alvarado Quesada fue totalmente contraria a los grupos laborales, particularmente, se ensañó con el funcionariado público. Se trató de un contubernio descarado con el Partido Liberación Nacional (PLN), encabezado por el vasallo de los Arias Sánchez, junto al Partido Acción Ciudadana (PAC), su principal socio, en la limitación del derecho de manifestación y de huelga; asimismo, en lo relacionado con el adefesio normativo que es la denominada regla fiscal y la Ley de Empleo Público que traerá una litigiosidad creciente en la jurisdicción laboral y contenciosa administrativa..

El gobierno saliente lo que hizo fue profundizar la desigualdad de la sociedad costarricense. Su política económica plegada a los grupos económicamente dominantes ha dado como resultado mayor pobreza, desempleo y una inflación galopante; no estamos desconociendo que ha tenido un contexto difícil para gobernar, sin embargo, se pudieron adoptar decisiones que golpearan menos a los desfavorecidos de la sociedad costarricense. No fue así y aquí estamos sufriendo las consecuencias.

La gestión de la dichosa pandemia ha estado centrada en la vacunación. El gobierno de Alvarado Quesada gastó cualquier cantidad de dinero comprando vacunas, especialmente, a la empresa Pfizer; tal y como lo indicamos en el caso de Rodolfo Méndez Mata en relación con la obra pública vial, solo el tiempo dirá si en este proceso de compra no presenta situaciones dudosas y que puedan generar, nuevamente, un caso que involucre a personas que se han tenido en un pedestal durante la pandemia.

Lo peor del gobierno de Carlos Alvarado Quesada y de su persona fue que hizo pedazos una opción política en la que el pueblo de Costa Rica creyó. Ante la transformación de los partidos políticos del bipartidismo en agrupaciones neoliberales, el PAC se presentó ante el electorado como una opción de centro-izquierda, es decir, una opción que pretendía sustituir al PLN que fue socialdemócrata; sin embargo, esta opción fue traicionada por un gobierno pusilánime que se convirtió al fundamentalismo economicista y generó el repudio del electorado costarricense.

A diferencia de lo que dijo Ottón Solís Fallas, el gobierno de Carlos Alvarado Quesada pasará a la historia sin pena ni gloria. Será recordado como el gobierno que sepultó al PAC para siempre, el gobierno que logró que la derecha costarricense, fanática y conservadora, asumiera una hegemonía basada en las cenizas de una opción que pudo ser y no fue.

Adiós al gobierno de Carlos Alvarado Quesada, adiós al PAC.

(*) Andi Mirom es Filósofo

