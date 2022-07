Ocho años dando lata

Columna Poliédrica

El pasado jueves 14 de julio de 2022, esta columna cumplió ocho años de estar saliendo todas las semanas en este diario digital. Me he sentido muy honrado que me hayan dado la oportunidad de escribir en este diario digital y así lo he externado en muchas ocasiones.

Quienes han tenido la paciencia de leernos, saben que llegamos a este diario digital por una decisión relacionada con la dignidad que debe tener cualquier persona que escriba. Había remitido al diario La Nación lo que fue mi primer y último artículo de opinión, el texto fue manoseado por el señor de apellido Rodríguez y ese fue el detonante para nunca más para publicar en ese diario que, con los años, ha degenerado en el peor medio de comunicación (hay otros) de Costa Rica.

Este tipo de práctica es motivo suficiente para que cualquier persona que le guste escribir renuncie a remitir sus textos a ese diario. Por eso me ha llamado la atención que un señor que durante mucho tiempo escribió en eso que se ha convertido en el pasquín de LLorente, ahora se desgarra las vestiduras porque se cansó de que le mutilaran sus escritos; si hubiera tenido un poquito de dignidad, se debió haber retirado hace mucho tiempo, sin embargo, permaneció ahí y hoy sus escritos cargados de un lenguaje pedante, de textos con sinónimos rebuscados, terminaron en el mismo sitio que muchos que se jactaban de publicar en la página quince de ese nefasto periódico. Reza el dicho: es mejor tarde que nunca.

Después de aquella decisión en el País.cr me abrió sus puertas y desde aquel momento han respetado mis textos. Si han habido errores, todos han sido, son y serán responsabilidad mía; lo mismo ocurre con mis posiciones filosóficas, ideológicas, políticas, en fin, cualquier perspectiva que haya aparecido en esta columna únicamente es imputable a quien escribe y eso, señores y señoras, no es poca cosa. Es todo un lujo y lo agradezco profundamente.

En el País.cr he estado en muy buena compañía. Empezando por las otras personas que publican en la sección de opinión, todos han mostrado una gran integridad en sus posiciones y eso ha demostrado la coherencia con sus ideales; mención aparte merecen todas las personas que hacen posible la existencia de este diario digital, en particular, tengo una gratitud inmensa con don Carlos Salazar por la paciencia que ha tenido en todos estos años.

Debo expresar también mi agradecimiento a los lectores de la columna. Como es normal no todos los que leen las diferentes columnas están de acuerdo con mis opiniones, por supuesto que no se pretende que ese sea el caso; por el contrario, el hecho que haya personas que se tomen el tiempo de comentar la columna, de criticarla o de externar acuerdo en todo o en parte del texto, es un privilegio y un honor en estos tiempos en que la lectura ha venido a menos. Gracias mil a todos los lectores de Poliédrica.

Disculpen que dedique una columna para celebrar estos ocho años, no es fácil, a veces uno se pregunta si vale la pena, pero muchos lectores nos han remitido mensajes indicando que sigamos adelante y entonces por ellos seguiremos dando lata. ¡Gracias a todos y todas !

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot