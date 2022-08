Partido Liberación Nacional: Hechos no palabras

Columna Poliédrica

En política al igual que en otras materias, debemos observar cuáles han sido los hechos porque ellos son los que construyen la realidad que vivimos. Hechos y no palabras reza la máxima que pretende dejar de lado la retórica y el discurso engañador que se utiliza, principalmente, por los políticos y por los grupos económicos cuando pretenden ocultar los verdaderos intereses que están detrás de su discurso.

Los hechos muestran que en la historia del Partido Liberación Nacional (PLN) ha habido, al menos, dos etapas. La primera que podríamos llamar la etapa socialdemócrata y que llevó al país a su época más próspera, en que los índices sociales y económicos del Estado de Bienestar costarricense fueron comparados con la de los países desarrollados; la segunda etapa, por el contrario, nos ha llevado a un país más desigual, más pobre y con índices de bienestar en franca desmejora. Lo anterior son hechos no palabras.

Estas dos etapas se pueden personalizar, si se quiere, en los Presidentes que han logrado elegir en ese partido político. En la primera etapa podemos ubicar a don José Figueres Ferrer, a don Francisco Orlich Bormacich, a don Daniel Oduber Quirós y a don Luis Alberto Monge Alvarez; en cambio, en la segunda etapa, encontramos a Óscar Arias Sánchez, José María Figueres Olsen y Laura Chinchila Miranda.

Los hechos que han construido la historia de ese partido político está para ser analizada. No por casualidad el electorado costarricense le ha dado la espalda al PLN, sus partidarios más viejos son los más críticos con el rumbo que tomó esta agrupación política a partir de 1986; en efecto, ese es el año en que los postulados fundadores comenzaron a dejarse atrás y fueron sustituidos por otros que no tienen ninguna relación con la socialdemocracia, el denominado PLN histórico fue desechado y tirado a la basura desde aquella época.

Hay gente vinculada con ese partido político que nunca entendió que se gana una elección para servir al país. Ese cambio en la mentalidad de los dirigentes de esa nefasta segunda etapa, es la que ha postrado al PLN en lo que es en la actualidad; ya no estudian los problemas nacionales, ya no piensan en cómo lograr una sociedad más equitativa, el bienestar del mayor número fue cambiado por el bienestar de unos pocos, en fin, los costarricenses de a pie dejaron de importar para los dirigentes de esa agrupación política. Esos son hechos no palabras.

En lugar de preocuparse de no haber obtenido la presidencia en los tres últimos procesos electorales, deberían ocuparse en revertir todo lo que los ha llevado a estar donde están. Las ideas que acuñaron desde hace más de 35 años siempre han estado en contra de aquellas que hicieron de Costa Rica una sociedad próspera para la mayoría de los costarricenses, esto son hechos no palabras; aunque ganaran la próxima elección presidencial, mientras el PLN no entienda que debe refundarse y volver a sus origines, seguirá provocando el más absoluto repudio del electorado costarricense.

La política no es de santos y tampoco de personas inmaculadas. Nadie quiere personas que presentan una imagen apartada de la realidad de cualquier ser humano, la gente quiere personas con sus virtudes y defectos, pero que puedan adoptar decisiones que beneficien al mayor número; en otras palabras, no se puede quedar bien con absolutamente todos, pero sí se puede tomar decisiones para procurar que la mayoría de los costarricenses puedan vivir mejor cada día.

En algo sí tiene razón Laura Chinchilla: las caras viejas de la segunda etapa del PLN deberían irse y ojalá pudieran venir dirigentes jóvenes que puedan retomar las ideas de los padres fundadores de ese partido político. No obstante, la posibilidad de que eso ocurra es remota y eso unido a la decadencia en la que nos encontramos, la verdad, no augura buenos tiempos.

En realidad lo mejor sería que tuvieran la decencia de no seguir usando el nombre de Liberación Nacional. Nada tiene que ver el nombre con lo que han hecho sus dirigentes en los últimos treinta y cinco años, a Óscar Arias Sánchez don Pepe nunca le generó buenas vibras y tenía razón; sin embargo, la traición más grande a los ideales de los fundadores de ese partido político, paradoja de paradojas, ha prevenido de José María Figueres Olsen. Eso son hechos, no palabras.

(*) Andi Mirom es Filósofo

