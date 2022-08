En la actualidad está invertido el valor del trabajo

Columna Poliédrica

Los medios de comunicación constantemente acuden a las universidades públicas para contar con una explicación científica sobre muchas de las noticias que emiten a diario. No obstante, esos mismos medios de comunicación, sus directores y sus periodistas, son los mismos que emiten opiniones contra el presupuesto que se asigna a esas instituciones de educación superior y contra la remuneración que reciben algunos de estos funcionarios universitarios.

Usualmente están prestos a entrevistar a los académicos para dar un contenido serio a sus informaciones. En la mayoría de los casos, por no decir que en todos, los entrevistados son personas que debieron realizar ingentes esfuerzos para poder especializarse en un aspecto específico de sus ramas de conocimiento. Tuvieron que cumplir un plan de materias de, mínimo, cinco años y realizar una tesis de grado, con una duración máxima de dos años, para obtener su licencia y así poder ejercer su profesión.

Posteriormente, habrán tenido que realizar estudios de maestría por unos dos años y nuevamente, realizar una investigación para obtener el grado académico de máster. Una vez cumplida esa etapa y teniendo en cuenta la especificidad de su área de estudios, habrán desarrollado estudios y una investigación doctoral por un mínimo de cuatro años.

En total los académicos más preparados que tiene el país, mínimo y en promedio, habrán invertido doce años de su vida para tener los conocimientos que le permitan contestar, con alguna seriedad y competencia, las preguntas de los mismos medios de comunicación que abogan porque devengue el menor salario posible.

De acuerdo con estos medios de comunicación y políticos de turno, no deben pagar a estas personas un salario acorde con sus conocimientos y responsabilidad. Según estos detractores, las universidades públicas deberían dejar que estas personas se vayan a otras universidades en el exterior y que el país se quede sin el conocimiento de estas personas.

Y es que en esta sociedad del espectáculo, está bien que un futbolista que desaprovecha infinidad de ocasiones de gol o que una modelo que enseña más de la cuenta su cuerpo, tengan ingresos diez o veinte veces más que estos profesionales. Una persona que trabaje en cualquiera de estas universidades nunca tendrá la mitad de los ingresos que reciben ciertos jugadores de fútbol o cantantes de “reggaeton”, por citar dos ejemplos conocidos.

Estas personas para tener un ingreso digno, aparte de los estudios que hemos descrito, deben impartir clases y producir nuevo conocimiento que se materializa en publicaciones científicas y en otras formas en que se expresa el trabajo intelectual. Tiene que recorrer un camino que en el mejor de los casos supone un mínimo de quince años de trabajo, en efecto, después de obtener su doctorado, estas personas tienen que hacer una carrera docente, sin embargo, para poder ir ascendiendo y así obtener un mejor salario, requiere: 1) Manejar, al menos, un idioma extranjero. 2) Producir nuevo conocimiento y materializarlo en publicaciones científicas en revistas indexadas a nivel internacional. 3) Impartir lecciones que son evaluadas por los estudiantes. 4) Tienen que realizar trabajos de acción social y extensión docente en beneficio de la comunidad. 5) Estar a disposición de las autoridades nacionales para colaborar en aquellas situaciones que requieran de sus conocimientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, uno se pregunta: ¿Por qué los futbolistas y los cantantes de reggaetón sí pueden ganar miles de dólares y en cambio los académicos de cualquier parte del mundo no? Dependiendo de la respuesta que demos a esta pregunta tendríamos que cerrar no solo las universidades públicas sino las privadas también, porque no habría personas competentes para impartir los cursos y menos para realizar investigaciones en los diferentes campos del conocimiento, esto último no aplica para las universidades privadas costarricenses.

Quizás los medios de comunicación y los politiquillos de siempre, por ejemplo, quieran preguntarle sobre las erupciones de los volcanes, las mareas de los océanos, el estado del túnel Zurquí o de las carreteras, a los futbolistas o cantantes de moda. Lo anterior lo digo con el máximo respeto para los futbolistas, cantantes, modelos, animadores y bailarines que se ganan la vida honradamente en esas actividades. En buena hora que puedan ganar inmensas cantidades de dinero, sin embargo: ¿Por qué aquellos que se han quemado las pestañas y otras personas que se han esforzado y realizan actividades de bien para el país no lo pueden hacer también?

No se puede estar de acuerdo con la forma en que se valora el trabajo de los seres humanos en la actualidad . Las personas que en este momento están investigando para lograr, por ejemplo, la cura del cáncer o del ébola, no son famosos y tampoco tienen una remuneración cercana a la que tienen un tal Messi o a un tal Daddy Yankee; dicho en palabras sencillas, todo está al revés y se justifica lo superfluo en contra de lo importante, es un mundo demencial el que vivimos.

Desgraciadamente Costa Rica no es ajena a este fenómeno. Hay personas que quisieran que no haya vulcanólogos, sismólogos, oceanógrafos, químicos, físicos, filólogos, filósofos, sociólogos, en fin, hablamos de todas las disciplinas del conocimiento; quizás a los medios de comunicación les resulta mejor para sus intereses escuchar explicaciones mitológicas o sobrenaturales; o peor aún, volver a los tiempos de Mauro Fernández y que se cierren las universidades, ahora sí, para siempre.

El día que estas ideas se impongan definitivamente en la sociedad costarricense, como decía mi abuelita: ¡Apague y vámonos!

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot