A las universidades públicas quieren dividirlas para desaparecerlas

Columna Poliédrica

El ataque que se viene haciendo a las universidades públicas se parece al de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta. Es un ataque en que están confabulados sectores políticos, empresariales, medios de comunicación y algunos grupos de interés vinculados al sector educativo; se trata de la peor forma de destruir el principal mecanismo de ascenso social que ha existido desde la segunda mitad del siglo XX, estamos en presencia de una acción que condena a los más desfavorecidos a la pobreza y a la falta de oportunidades para el futuro.

La falacia de generalización más efectiva ha sido la de los salarios excesivos. Se le ha hecho creer a las mayoría de la población costarricense que todos los funcionarios universitarios ganan salarios de más de cinco millones de colones, docentes y administrativos de las universidades públicas han hecho un festín de los dineros que reciben del presupuesto público que se asigna al Fondo Especial para la Educación Superior. Esa ha sido la generalización más efectiva para desligitimar a las universidades públicas.

La mentira de los salarios de los universitarios ha calado en el imaginario colectivo y es repetida una y otra vez por sus enemigos. Se ha dicho que todos los docentes ganan el mismo salario y eso no es cierto, no solo no todos están en la misma condición salarial sino que no todos tienen la misma situación laboral; por otra parte, se ha dicho que docentes y administrativos están en la misma situación, salarial y laboral, aspecto que también es falso y que se repite como una verdad absoluta.

Las universidades públicas se han convertido en el chivo expiatorio para que la población costarricense aparte la mirada de las personas y grupos que se han venido enriqueciendo en los últimos treinta y cinco años. El profesor mejor pagado de cualquier universidad pública ni siquiera le llega a los zapatos al ingreso que han recibido políticos, banqueros, dueños y directores de medios de comunicación, así como grupos vinculados a la educación superior privada; sin embargo, los mecanismos que utilizan estas personas y personas son muy opacos e incomprensibles para la mayoría, los escudos fiscales, los paraídos fiscales o las formas depuradas de corrupción son muy complejas y resultan poco entendibles, muchas veces, hasta para técnicos en la materia.

La última estrategia en contra de las universidades públicas consiste en generar una división entre ellas y a lo interno de cada una de ellas. Cualquiera que sepa algo de la historia de las universidades sabrá que hay un grupo específico vinculado al Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y afines al Partido Liberación Nacional (PLN) que desde hace años han querido controlar las diferentes instancias relacionadas con el sector educativo o de Ciencia y Tecnología; ese grupo ha encontrado en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y en dirigentes específicos relacionados con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) un aliado histórico en diferentes coyunturas de este proceso que, como hemos dicho, no es nuevo.

La creación de la Universidad Técnica Nacional (UTN) tuvo como propósito romper el equilibrio entre las universidades públicas. No es casual que haya sido el PLN el principal impulsor de esta universidad y tampoco que se haya establecido en Alajuela, aquellos que investiguen se darán cuenta los personajes que están detrás de su creación, sin embargo, en lo que aquí respecta, ha servido para sumar un aliado al eje ITCR-UNED, sino que ha venido a promover la idea de que la educación superior pública debe enfocarse solo en las carreras en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en sus siglas en inglés STEM.

Con el anterior planteamiento de las carreras STEM se pretende generar una división a lo interno de las universidades que además desarrollan carreras en otras áreas del conocimiento. Y aunque esto debería resultar obvio para los académicos de esas universidades, a lo interno no solo existen vínculos con los grupos ya señalados sino que también hay intereses políticos, económicos y de otro tipo que abogan por generar la división que se pretende; lo peor que podrían hacer quienes trabajan en las universidades públicas es dividirse a lo interno de cada uno de ellas y también entre ellas, ello sería en la práctica cavar su propia sepultura.

En el gobierno actual está dando un nuevo giro de tuerca a la estrategia en contra de las universidades públicas. Debido a que los intereses de las universidades privadas están representados en el gabinete del señor Rodrigo Chaves Robles, ya no solo quieren dividir sino someter al Poder Ejecutivo y de paso a los poderes fácticos, a los sectores críticos no solo del gobierno actual sino del modelo de desarrollo que ha tenido Costa Rica en los últimos treinta y cinco años; en efecto, el proyecto de ley que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa es la piedra de toque para que las universidades públicas sean sometidas a los designios de los grupos que ostentan el poder en la sociedad costarricense y eso no son leyendas urbanas como dicen ahora, se trata de una realidad que alguna gente de las propias universidades públicas no quieren ver.

Si las universidades públicas desaparecen retrocederemos a la Costa Rica del siglo XIX. Volveremos a una sociedad en la que solo quienes tengan recursos económicos podrán pagar los estudios superiores, la movilidad social que algún día tuvo la sociedad costarricense quedará congelada y los pobres quedarán condenados a permanecer en esa situación.

Hemos hablado aquí de la Educación Superior Pública, pero el ataque también se está dando contra las instituciones que, bien que mal, garantizan la salud de los costarricenses. El que quiera leer que lea, el que quiera escuchar que escuche y el que quiera ver que vea.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot