Pensiones y responsabilidad

Columna Poliédrica

En el año 1995 se hizo la reforma el régimen de pensiones. Al igual que en otros momentos, el argumento siempre ha sido el mismo: que la reforma es necesaria para que no quiebre el régimen de pensiones. En aquel tiempo, en la administración Figueres Olsen, se dijo que la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), por ejemplo, quebraría. El tiempo se ha encargado de evidenciar que aquellos planteamientos no eran ciertos.

La creación de los regímenes de pensiones en general, fueron hechos para que las personas pudieran tener una vida digna durante su vejez. El trabajo en aquella época era fundamentalmente físico y las personas a cierta edad ya no tenían las fuerzas necesarias para trabajar, aquella realidad generó que se pensara en un mecanismo de solidaridad en el cual los trabajadores activos financierían a aquellos que ya no estaban activos y cuya edad ya no les permitía trabajar. La solidaridad fue el valor fundamental de este esquema de pensión.

Con el paso del tiempo la realidad se fue modificando. Los avances en la salud y en la espectativa de vida de las personas comenzó a generar un desbalance entre la población económicamente activa y quienes estaban pensionados o en condición de pensionarse; adicionalmente, la piramide poblacional se ha venido achatando y cada vez hay más adultos mayores y los nacimientos han venido disminuyendo de manera evidente. Cada vez hay más viejos y menos personas como trabajadores activos, eso sin contar el problema de desempleo y el aumento en la informalidad de los que trabajan.

Ello ha llevado, entre otras cosas, a que el dinero de los fondos de pensiones se hayan colocado en diferentes productos financieros internacionales. Ese tipo de decisiones han sido adoptadas por gente de carne y hueso, personas con nombre y apellidos, que deben ser develados y puestos en conocimiento de la opinión pública; en otras palabras, si las decisiones de inversión han sido incorrectas, los trabajadores tienen el derecho a conocer qué personas son los que han decidido colocar su dinero en esquemas financieros que están generando perdidas.

Mención aparte tiene la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). La señora Rocío Aguilar si tuviera un poco de vergüenza debería renunciar, sin embargo, pareciera que quienes la han sostenido en varios puestos de la administración pública desean que esté ahí a toda costa; en cualquier otro país en que hay políticos con un mínimo de decencia lo que procedería es presentar su renuncia irrevocable inmediatamente, pero ya sabemos que los políticos de estos lares ni tienen vergüenza ni son decentes, salvo excepciones contadas con los dedos de una mano.

Y bueno, a la par de Rocío Aguilar, los otros que deben de asumir su responsabilidad y renunciar son los administradores de los fondos de pensiones. Y aquí no hablo solo de Gerentes generales o específicos, hablo de funcionarios medios que con sus acciones han propiciado las pérdidas millonarias que se han dado por inversiones malas en el sistema financiero internacional; aquí y en otros países las personas vinculadas con la banca y con temas financieros transitan en la más absoluta impunidad y hay personas que han perdido todo su dinero y los responsables de estas estafas y malos manejos siguen como si nada.

Los pensionados y los trabajadores tenemos que exigir responsabilidades en relación con lo que está ocurriendo con los fondos de pensión. Todo el dinero que se está perdiendo por malas decisiones de inversión es el dinero de los trabajadores, no es ni el dinero de Rocío Aguilar, ni el de las personas que decidieron invertir en esos productos financieros internacionales; de hecho, me atrevo a pensar que con el conocimiento técnico que tienen los decisores de estas malas inversiones, no es nada raro que ellos hayan colocado su dinero en instrumentos financieros seguros y en lugar de perder estén obteniendo gananciias a diferencia del resto de trabajadores.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot