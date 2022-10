El domingo 30 de octubre, Brasil, para su bien, debe votar “13”

El miedo irracional al número 13 provoca ansiedad en quienes sufren de esa aversión. A partir de este 30 de octubre y hasta el fin de sus días, Jair Bolsonaro cuando vea el número 13 sufrirá copiosas sudoraciones, sino más.

La explicación más popular sobre esta fobia es de origen bíblico, ya que en la Última Cena hubo 13 comensales, el número 13 era Judas, quien dizque traicionó a Jesús. En la mitología nórdica, se relata como en un banquete organizado en el Valhalla, asistieron doce dioses. Loki, el dios de la violencia y el mal, se coló en la reunión, por lo que el número de comensales aumentó a trece. En la lucha para expulsar a Loki de la comida, Balder, uno de los dioses más amados, murió.

Un hecho histórico, en relación con la “mala fortuna” del número 13, fue la captura y muerte de los líderes Templarios, que fueron inmolados en la hoguera el viernes 13 de octubre de 1307. Algunos se refieren a la misión lunar Apolo 13, como prueba definitiva de que el número 13 trae mala suerte. Hay aerolíneas que saltan de la fila 12 a la 14 y en algunos hoteles y condominios, no hay piso 13, más difícil de vender.

Sin embargo, en unos pocos días, en el inmenso Brasil, el 13 marcará el avance y la mejoría de la vida para unos 220 millones de personas. Es el número de la boleta de Luiz Inácio Lula da Silva, el candidato de la Esperanza, que en cerrada lucha contra el mal podrá ganar la presidencia, y en un fortuito subproducto, el 13 saneará su ancestral mala reputación.

¿Dónde irán a parar los votos de los candidatos Simone Tebet y Ciro Gomes, tercero y cuarto respectivamente en la primera vuelta?

El rumbo que tomen los votos de estos ahora ex- candidatos en gran parte determinará al ganador de la segunda vuelta. En los primeros días después de la primera, varios analistas opinaban que Gomes no anunciaría apoyo a ningún candidato y que Tebet está más inclinada a apoyar personalmente al expresidente Lula.

Los electores de Gomes, que son en su mayoría de izquierda, casi con seguridad irán para Lula (de una parte de ellos sería mejor decir que contra Bolsonaro) en masa, pero una cantidad de los de Tebet tienden a ser más alineados con cuestiones del agronegocio, minería y otros sectores de la economía que se verían perjudicados por las políticas ambientales de Lula, y podrían ir, en cantidades moderadas pero visibles, en apoyo de Bolsonaro.

No caben dudas de que Lula, presidente entre 2003 y 2011, ha regresado con fuerza a la primera plana política tras pasar 580 días en prisión por unas condenas de injusticia extrema, claramente de represalia política y dirigidas a descabezar a la izquierda brasileña, que fueron finalmente revocadas por el Supremo Tribunal Federal en 2021, ante la presión popular y mundial.

Pero tampoco quedan dudas, después de obtener más del 43 por ciento de los sufragios, de la fuerza del Bolsonarismo en buena parte del electorado brasileño, algo muy semejante a la situación con Donald Trump en los EE.UU.

El fascismo está vivo y hay que tomarlo muy en serio, no es solo peligroso, puede también ser letal. Alertamos a quienes critican e incluso atacan a Lula “desde la izquierda”, ustedes inconscientemente le están haciendo el juego al fascismo.

Todo está abierto para esta segunda vuelta que se espera igual de polarizada y que tiene el país claramente divido. Pero ya hace dos semanas la senadora Simone Tebet, tercera en las presidenciales del 2 de octubre con un 4,16 por ciento de los votos, anunció su apoyo al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para la segunda vuelta del 30 de octubre.

“Daré mi voto a Lula porque reconozco su compromiso con la democracia y la Constitución”, afirmó Tebet durante un acto en un hotel de la ciudad de Sao Paulo. “Por el amor que le tengo a Brasil, a la democracia y a la Constitución, por el coraje del que nunca he carecido, me disculpo ante mis amigos que me imploraron neutralidad para la segunda vuelta”, agregó la senadora.

Asimismo, la que fuera candidata por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centroderecha) señaló que lo que está en juego en Brasil “es mucho más grande” que ella misma o Lula, puesto que bajo la presidencia de Bolsonaro la nación sudamericana “ha sido abandonada en el fuego del odio y de los desacuerdos”.

Tebet, quien tiene bastante respaldo del mundo financiero y mediático, como la gran cadena O Globo, quedó en tercer lugar con unos 4,9 millones de votos que definirán en buena parte la segunda vuelta entre Lula Da Silva y Jair Bolsonaro, votación con la que desplazó al cuarto puesto a Ciro Gomes (3,05 por ciento, casi cuatro millones de votos), quien desde el mismo fin de la primera vuelta afirmó que apoyará la candidatura de Lula desde le jefatura del Partido Democrático Laborista (PDT).

Indudablemente Ciro Gomes posee más control de sus votantes de base queTebet, quien acciona más a través de líderes locales. Los votantes del PDT el 30 de octubre lo harán por Lula en un 65- 70 por ciento, mientras que en el caso de los seguidores de Tebet serán también mayoría, pero en menor proporción. Bolsonaro no podrá reducir la ventaja de Lula, solo con los votos de quienes quedaron en tercer y cuarto lugar.

Otros significativos apoyos para Lula

El expresidente Fernando Henrique Cardoso también anunció que apoyará a Lula en segunda ronda. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde escribió: «En esta segunda vuelta voto por una historia de lucha por la democracia y la inclusión social. Voto por Luiz Inácio Lula da Silva». Pero lo que más impactó fueron las fotos elegidas para dar su respaldo: la militancia junto a Lula para combatir la dictadura y las disputas electorales entre ambos. Cardoso se suma de esa manera a una lista de históricos del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), como José Serra, Aloysio Nunes, Tasso Jereissati y José Aníbal, que tras décadas de rivalizar con el PT se unen ahora a Lula contra Bolsonaro.

Los factores regionales no van a cambiar significativamente

Las elecciones en Brasil no estarán en un ciento por ciento determinadas por las diferencias de orientaciones e intereses entre el Norte – Nordeste y el Sur de Brasil. Pero sí en gran medida. En comparación con la primera vuelta, no veremos cambios sustanciales en la votación en los estados del Norte y del Sur de Brasil.

“El hombre piensa (y por ende en muchos casos, vota) como vive” es una expresión primordial del pensamiento materialista en la vida social, de la que lamentablemente se quieren apartar comunicadores e intelectuales hacia la derecha y hacia la “izquierda”. Pero la vida comprueba que es así, casi a cada instante. Este 30 de octubre veremos otra demostración del axioma atribuido a Karl Marx.

Pero otras divisiones se destacaron, por ejemplo en la ciudad de Manaos, ferozmente azotada por el COVID- 19. Lula aventajó claramente entre las mujeres y los más pobres, mientras el ultraderechista Bolsonaro tuvo una preferencia largamente mayoritaria entre los fieles de las Iglesias evangélicas (muy disciplinados, por no decir fanáticos y que votan en bloque) y en áreas donde predomina el llamado agronegocio, la agricultura de monocultivos de exportación. Lula venció en ese estado (Amazonas) en su conjunto, pero el mandatario ganó Manaos, a pesar de su desastre enfrentando al COVID.

En la segunda vuelta no va a cambiar de forma significativa lo que ocurrió en la votación del 2 de octubre a nivel regional (ni tampoco mucho los porcentajes del voto femenino, de las minorías étnicas, de los grupos LGBTQI+ o de los ambientalistas). Lula se beneficiaría con el voto de estos grupos, su gran reto es llevar a la gente a votar.

Una de las consecuencias de la primera vuelta es que irrumpió en las redes sociales una ola de xenofobia, no contra extranjeros sino interna, contra la población de la región del Nordeste, por haber dado a Lula 67 por ciento de sus votos válidos. Para Bolsonaro solo el 26,8 por ciento. La región Nordeste que tiene 42,4 millones de electores, o 27,1 por ciento del total nacional permitió a la coalición encabezada por Lula, obtener la mayoría de 48,43 por ciento de los votos válidos en la primera vuelta, 5,2 por ciento más que el presidente.

Lula no alcanzó la mayoría absoluta que le aseguraría el triunfo en la primera vuelta, porque Bolsonaro lo superó en las regiones Sur, Sureste y Centro-oeste, aunque con ventajas menores. En la región del Norte propiamente dicho (sin el Nordeste) ganó el líder del PT con pequeña diferencia porcentual, pero significativa en número de votantes. Todo ello se evidencia en los mapas y tablas, que apuntan a que Lula ganará cerradamente en el balotaje.

Como se observa en la tabla arriba, los estados que apoyan a Bolsonaro son los más privilegiados en ingresos; pero los menos favorecidos dentro de esos mismos estados apoyan a Lula y es determinante que asistan a las urnas. ¡Cada voto cuenta!

La realidad siempre es compleja. En el estado de São Paulo, por ejemplo, triunfó Bolsonaro en primera vuelta, pero solo gracias al voto del interior del estado, porque en su populosa capital ganó Lula. Pasó al revés en el estado de Minas Gerais, donde triunfó, pero su rival tuvo más votos en la capital, Belo Horizonte, que reelige al gobernador del estado, Romeu Zema partidario decidido del “Mesías”

Estado actual de las encuestas para el 30 de octubre

Hay cientos de encuestadoras (preguntan directamente a las personas) y compiladoras (procesan decenas de encuestas ya hechas) trabajando la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. Hay cuatro encuestadoras (Instituto Veritá, Brasmarket, Modalmais/ Futura y Grupos 6Sigma) que desde la primera vuelta han dado a menudo a Bolsonaro como ganador, pero cientos de otras, a Lula.

Los militares junto a Bolsonaro, están lanzando una campaña de provocación contra las encuestadoras serias, en especial Datafolha e Ipec, “buscando pruebas” de que hubo “fraude” en la primera vuelta, presionando a los votantes para que voten por el excapitán en el balotaje. La situación es más tensa cada día, insinuando que el mandatario y los militares no aceptarán a Lula como presidente de si gana en las urnas.

Es necesario aclarar que la encuestas, desde la primera vuelta del 2 de octubre a la fecha, se han “cerrado” es decir que la ventaja de Lula con respecto a Bolsonaro ha disminuido y en algunos casos está dentro del margen de error estadístico. Pero excepto las cuatro encuestadoras mencionadas, más de un centenar dan a Lula consistentemente como ganador. También lo hacen el ciento por ciento de las compiladoras o agregadoras, mostradas en la tabla arriba, que no hacen encuestas, sino que aplican procesos matemáticos a las ya hechas por decenas de institutos de opinión. El escándalo de R. Jefferson un ex – diputado partidario del jefe de estado, quien atacó a tiros y granadas a la policía recientemente, puede afectarlo y quitarle unos pocos votos más.

El nivel de abstenciones, votos en blanco y otros votos inválidos, está entre el siete y el 10 por ciento, esas bajas cifras indican que el pueblo brasileño considera que la actual “democracia” y su sistema electoral (instaurado a mi juicio para impedir una victoria de la izquierda) tienen el potencial de implementar los deseos de la nación. El TSE (Tribunal Supremo Electoral) ha limitado bastante las intentonas de Bolsonaro, oligarcas militares, y otros ultraderechistas para evitar una elección justa o de sumir al país en un caos golpista. Desde el 30 de octubre hasta enero primero de 2023, cuando el presidente electo toma posesión, veremos si esta confianza popular se justifica.

Trascendencias a nivel regional y mundial de esta segunda vuelta

Una victoria de Lula este 30 de octubre marcaría el corolario de la nueva “oleada progresista” en América Latina. Es de perentoria, crucial importancia, que esto suceda. El imperialismo está creando una situación a nivel mundial en la que “El Fin de la Historia” puede producirse, no porque la humanidad haya llegado a una especie de “Punto Omega” de Teilhard de Chardin o a un “inmutable paraíso capitalista liberal” de Francis Fukuyama, sino por su destrucción y exterminio, en una irracional deriva hacia la sexta “gran extinción” planetaria, ahora no por causas naturales, sino en un suicidio masivo causado por la ambición y voracidad de las clases dominantes del capitalismo y las oligarquías nacionales. La victoria popular en Brasil, sería de gran alcance para el bien de la Patria Grande y la humanidad.

La nueva oleada progresista de América Latina, es muy importante para la paz mundial y la desaparición del mundo unipolar que las fuerzas reaccionarias pretenden afirmar aunque sea a cambio del fin de la especie humana. Un golpe de estado en Brasil, provocaría probablemente un baño de sangre. ¡Prevalezca la cordura, respétense los resultados en las urnas, con Lula como presunto ganador!