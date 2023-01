ANP critica la “ejecución” de palestino que, según las FDI, murió en ‘altercado violento’

Tel Aviv, 15 ene (Sputnik).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó como una “ejecución” la muerte de un palestino por parte del Ejército israelí en un puesto de control en Cisjordania este domingo.



“Condenamos la ejecución atroz de Ahmad Kahla, de 45 años, quien fue asesinado a tiros por las tropas cerca de la aldea de Silwad, al norte de Ramala”, dice el comunicado oficial.



Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las tropas identificaron un vehículo sospechoso cerca del asentamiento de Ofra que supuestamente se negó a detenerse para una inspección de rutina.



“Tras la identificación de esta actividad sospechosa, los soldados utilizaron medios de dispersión antidisturbios para detener a uno de los sospechosos en el vehículo”, informó el Ejército israelí en un comunicado.



Entonces comenzó un “altercado violento”, durante el cual el sospechoso intentó agarrar el arma de un soldado, según el comunicado israelí. “Los soldados usaron fuego real contra el sospechoso”, señaló el ente castrense.



A su vez, el hijo del fallecido, Qusai Kahla, declaró que estaba en el automóvil con su padre cuando los detuvieron en el puesto de control.



“Vinieron los soldados y me rociaron con gas pimienta en la cara y me sacaron del auto (….) No sé qué pasó después de eso”, dijo el joven de 18 años, citado por la plataforma YNet.



El sábado, tres palestinos murieron tras enfrentamientos con soldados israelíes en Cisjordania. Según los informes, dos de los hombres, Izz Eddin Basem Hamamreh, de 24 años, y Amjad Adnan Khalilieh, de 23 años, eran miembros de la Yihad Islámica que participaron en un tiroteo con soldados israelíes cerca de la aldea de Jaba, al sur de Jenin. (Sputnik)