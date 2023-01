El ingreso real per cápita en China sube un 2,9% en 2022

Pekín, 17 ene (Sputnik).- La renta per cápita disponible en China se incrementó un 2,9 por ciento el pasado año, casi al mismo ritmo que la economía en su conjunto, según la Oficina Nacional de Estadística.



«En 2022, el ingreso disponible per cápita de los residentes a nivel nacional fue de 36.883 yuanes ($5.455), un aumento nominal del 5,0 por ciento con respecto al año pasado, y un aumento real del 2,9 por ciento, corregido de los efectos de precios», dice una nota de prensa emitida este martes.



En hogares urbanos, la renta disponible ajustada por precios subió un 1,9 por ciento, hasta los 49.283 yuanes por habitante ($7.290); en las zonas rurales, el incremento fue del 4,2 por ciento, hasta los 20.133 yuanes ($2.980).



En octubre pasado, el Gobierno chino se marcó el objetivo de elevar el PIB per cápita hasta el nivel de países de ingreso mediano alto. (Sputnik)