Magistraturas a la medida

Columna Poliédrica

Hay temas que por su importancia no pierden actualidad. No es la primera vez que vamos a escribir en relación con la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ello se debe a que es un tema capital para la democracia costarricense y para la institucionalidad del país; resulta una verdad histórica el hecho que las sociedades requieren de un Poder Judicial fuerte, pero ello debe ir acompañado de decisiones judiciales bien razonadas y con un accionar a prueba de toda duda.

El Poder Judicial ha sido un bastión en la historia del Estado costarricense. Desde la independencia hasta el nacimiento de la República a mediados del siglo XIX, el texto constitucional no solo ha establecido la división de poderes sino que le ha confiado a los jueces la resolución de conflictos y la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico; su desarrollo en la segunda mitad del siglo decimonónico y de la primera mitad del siglo XX, permitió que el país fuera más jurídico y ello se mantuvo, con avances y retrocesos, hasta que se generó lo que don Luis Alberto Monge Alvarez denominó el basucazo judicial.

Y es que la jurisdicción constitucional y posteriormente las otras jurisdicciones han perdido su señorío y ahora, pareciera, no importa si saben o no de Derecho. Vamos a decirlo con absoluta claridad, ya no importa la competencia académica y la experiencia para que la Asamblea Legislativa nombre a un Magistrado en cualquiera de las cuatro Salas de la Corte Suprema de Justicia; en otras palabras, lo importante ahora es que las personas respondan o sea del agrado de quienes los eligen, cosa que es nefasta para la administración de justicia y para la democracia costarricense.

El aspirante que no se alinea a ciertas formas de pensamiento, ideología e intereses, simplemente es descartado. Aquellos que se atreven a criticar lo existente en un libro, en un artículo científico, en una tesis doctoral o en cualquier programa de esos que ahora abundan, sencillamente firma su veto de por vida y jamás podrá llegar a ocupar el puesto de Magistrado por más competente que sea; se trata de una dinámica que se ha venido dando y que amenaza con convertirse en la regla en la Asamblea Legislativa y también en el Poder Judicial que lo ha normalizado.

Vivimos tiempos difíciles y el Poder Judicial no escapa a esa realidad. Quienes dirigen ese poder de la República están más preocupados por las formas y por responder a quienes tienen la posibilidad de reelegir estos puestos, se trata del más puro doblegamiento de aquellos que aspiran a estar eternamente en esos puestos de magistratura; no obstante, el daño que se le está infringiendo a la sociedad costarricense es incuantificable, asistimos a un Estado que está en manos no de los que más saben, sino de personas cuyo único interés es estar en el puesto de Magistrado, situación que ponde en entredicho una serie de aspectos relacionados con la administracion de justicia.

Algunos han dicho que se trata de un problema de la forma en como son electos los Magistrados. No obstante, con el mismo procedimiento, desde la segunda mitad del siglo XX se nombraron muy destacados jueves en la Corte Suprema de Justicia; es decir, el frío no está en las cobijas, está en impedir la incompetencia y el servilismo a la hora de designar quién o quiénes ocupar el puesto de Magistado de la República

