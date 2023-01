Colombia propone en Foro Económico Mundial que decisiones ambientales sean vinculantes

Bogotá, 18 ene (Sputnik).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este miércoles ante el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, que las decisiones de las Conferencias de las Partes (COP) o cumbres anuales que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sean vinculantes y no solamente sugerencias.



«Las COPS deberían tener poder vinculante, es decir que sus decisiones sean órdenes. El Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC), si se evade por alguna razón, tiene una sanción; en cambio lo que deciden las COPS son sugerencias que un gobernante puede tener o no en cuenta, son apenas consejos. ¿Por qué un TLC sí es vinculante y las decisiones para salvar al planeta no?», dijo el mandatario en su intervención.



Petro argumentó que esta sería una primera medida para poner en marcha su idea de capitalismo descarbonizado, tesis que, según el mandatario, contribuiría con una compensación mundial ante la crisis ambiental que este sistema ha causado durante los últimos años.



En ese sentido, aseguró que un cambio en las decisiones de las cumbres sobre cambio climático implicaría modificaciones en los tratados comerciales de la OMC y del sistema financiero global, iniciando por los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, para que se prioricen recursos del sistema y de los presupuestos nacionales en el cuidado ambiental.



«Implicaría que los TLC de la OMC y del FMI se supediten a los acuerdos del clima y no al revés, y también una reforma del sistema financiero mundial. ¿Cómo se financia la transición?: en la COP 27 me dijeron: endéudese. Pero, si todos los países están sobreendeudados, ¿cómo nos vamos a endeudar más para hacer la transición? Propusimos algo que causó risa: ¿por qué no se canjea la deuda de los países por acción climática de tal manera que se liberaran recursos presupuestales para la mitigación?, ¿por qué no desvaloriza la deuda mundial?», expuso Petro.



De igual manera, el presidente de Colombia manifestó que las grandes potencias mundiales deben modificar su dependencia económica y productiva de los combustibles fósiles.



«La única fuente de energía que se ha tenido para ampliar las ganancias es el carbón, petróleo y gas. Si ese capitalismo no es capaz de cambiar esto, la humanidad se extingue con el capitalismo o la humanidad supera al capitalismo para poder vivir con el planeta», puntualizó Petro.



El mandatario concluyó que la transición energética debe ser primordial para el desarrollo económico y social de los países, especialmente en Latinoamérica. (Sputnik)