EEUU y China que deben evitar malentendidos que afecten la relación económica, dice Yellen

Washington, 18 ene (Sputnik). – EEUU y China no deben permitir que los malentendidos perjudiquen la relación económica y financiera bilateral de ambos países, dijo este miércoles la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al viceprimer ministro chino, Liu Heen, antes de su reunión en Zúrich.



«Si bien tenemos áreas de desacuerdo, y las transmitiremos directamente, no debemos permitir que los malentendidos, en particular los derivados de la falta de comunicación, empeoren innecesariamente nuestra relación económica y financiera bilateral», dijo Yellen, consigna un comunicado de prensa.



La funcionaria saludó la oportunidad de escuchar el discurso de apertura de Liu y de seguir intercambiando sus puntos de vista durante la reunión de este miércoles.



Yellen hizo hincapié en el mensaje del presidente de EEUU, Joe Biden, en la reunión del G20 del pasado noviembre, sobre que que Washington y Pekín comparten la responsabilidad de evitar que la competencia se deteriore y se convierta en conflicto.



También destacó «la necesidad acuciante de que las dos mayores economías del mundo mantengan una estrecha comunicación sobre las condiciones macroeconómicas y financieras mundiales e intercambien puntos de vista sobre cómo estamos respondiendo a los distintos desafíos».



La reunión de Yellen con Liu se produce antes de su viaje de 10 días a África para reforzar los lazos económicos con el continente.



La responsable del Tesoro confirmó que también espera visitar China próximamente. (Sputnik)