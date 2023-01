EEUU envía a Ucrania municiones de las existencias preposicionadas en Israel, según medios

Washington, 18 ene (Sputnik).- Estados Unidos usa sus existencias de municiones preposicionadas en Israel como fuente de suministro alternativa para Ucrania, según el diario The New York Times (NYT) que cita a funcionarios estadounidenses e israelíes.



«Con las reservas tensionadas en EEUU y los fabricantes nacionales de armamento incapaces aún de seguir el ritmo de las operaciones en el campo de batalla de Ucrania, el Pentágono ha recurrido a dos suministros alternativos de proyectiles para cerrar la brecha, uno en Corea del Sur y otro en Israel, de cuyo uso en la guerra de Ucrania no se ha informado previamente», dice un artículo publicado este martes.



Una fuente reveló que los altos cargos estadounidenses e israelíes llegaron a un acuerdo para el traslado de unos 300.000 proyectiles de 155 milímetros desde los depósitos instalados en Israel después de la guerra árabe-israelí de 1973.



Casi la mitad de estas 300.000 rondas destinadas a Ucrania ya se enviaron supuestamente a Europa y su entrega podrían realizarse a través de Polonia.



Según dos funcionarios israelíes, EEUU prometió reponer esas cantidades y enviar municiones de inmediato si hay una emergencia grave.



El ejército ucraniano gasta unos 90.000 proyectiles de artillería al mes, aproximadamente el doble de lo que fabrican Estados Unidos y países europeos combinados; el resto debe provenir de otras fuentes.



Israel se niega a suministrar material bélico a Ucrania para no dañar las relaciones con Rusia y, según el periódico, «expresó inicialmente su preocupación por parecer un cómplice que ayuda a armar a Ucrania si el Pentágono sacaba sus municiones del arsenal».



Hasta la fecha, Estados Unidos ha enviado o se ha comprometido a enviar a Ucrania poco más de un millón de proyectiles de 155 milímetros.



Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están «jugando con fuego» al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían «objetivo legítimo» para su ejército nada más cruzar la frontera. (Sputnik)