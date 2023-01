Lituania rompe el tratado sobre principios de cooperación fronteriza con Bielorrusia

Moscú, 18 ene (Sputnik).- El Gobierno de Lituania decidió unánimemente rescindir el tratado sobre los principios de cooperación fronteriza con Bielorrusia.



Durante la reunión, transmitida en el canal gubernamental de YouTube, la jefa del Gabinete de ministros, Ingrida Simonyte, preguntó «si hay algún comentario en contra de la denuncia de lo que no funciona», después de lo cual el Gobierno se expresó unánimemente por rescindir el tratado.



La denuncia del tratado fue iniciada por el Ministerio del Interior de Lituania que alega que la situación geopolítica impide la implementación del documento.



En particular, el viceministro del Interior Arnoldas Abramavicius acusó a Minsk de organizar flujos de migrantes ilegales y apoyar las acciones militares rusas en Ucrania.



Lituania y Bielorrusia firmaron el tratado sobre los principios de cooperación fronteriza en 2006. Según el documento, los dos países acordaron cooperar en el desarrollo de los ámbitos como turismo, deporte, cultural, educación, infraestructura de negocios, tránsito de vehículos y pasajeros a través de la frontera, etc. (Sputnik)