Protocolo de Nagoya pasa primer debate y va a consulta en Sala Constitucional

San José, 18 ene (Elpaís.cr).- Con 41 votos a favor y 11 en contra, el Plenario Legislativo le dio primer debate al expediente 21.550 Aprobación del Protocolo de Nagoya sobre Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica y su Anexo.

Entre tanto, diputadods del Partido Frente Amplio denunciaron que «las fracciones de gobierno, PLN, PLP, PUSC y Nueva República se niegan a realizar consulta indígena accesible y democrática de proyecto de ley que les compete directamente».

«Si bien estamos de acuerdo con el mismo, hemos señalado que el protocolo no ha sido consultado formalmente a los pueblos indígenas y ese es uno de los grandes defectos procedimentales», explicó la legisladora Sofía Guillén.

Mientras, el resto de fracciones consideran que un correo electrónico o un fax son suficiente consulta, como se hizo durante el trámite en Comisión.

Los diputados y diputadas del Frente Amplio expresaron su confianza en que la Sala Constitucional exija la consulta a los pueblos indígenas y se modifique el Protocolo en lo que concierne a cambios realizados durante el estudio del proyecto.

La legisladora del Partido Liberal, Kattia Cambronero Aguiluz, insistió en que el Protocolo de Nagoya, respeta los conocimientos de los pueblos indígenas y agregó que no es cierto que se hayan introducido cambios sustanciales a la propuesta, ya que esta misma no lo permite y, por lo tanto, no se hace necesario consultarlo nuevamente a los pueblos originarios.

El parlamentario Luis Fernando Mendoza Jiménez dijo que, es una barbaridad que un expediente dure tantos años en la corriente legislativa y no se proceda a su aprobación o a rechazarlo en un tiempo prudencial.

Reiteró la necesidad de que se tome una decisión con esta propuesta que tiene más de once años esperando su votación pues desde la primera vez que él llegó al Congreso, ya se estaba tramitando.

El Convenio sobre Diversidad Biológica fue diseñado por expertos en 1988 a solicitud del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA y busca la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

Es catalogado a nivel mundial, como una ley pionera en muchos aspectos relacionados con el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de sus beneficios.

Entre los temas desarrollados en el Protocolo, se encuentran: el acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos; un mecanismo mundial multilateral de participación de beneficios cuando estos se deriven de la utilización de recursos genéticos que se producen en situaciones transfronterizas o en las que no es posible otorgar y obtener el consentimiento fundamentado previo; cooperación transfronteriza; medidas para el cumplimiento de la legislación o requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y participación en los beneficios; aumento de la concienciación; creación de capacidades y transferencia de tecnología, entre otros.

Además, regula el acceso y participación de cada una de las partes en los beneficios; promueve la investigación en la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y prestará atención a los casos de emergencias presentes o inminentes que creen amenazas o daños para la salud humana, animal o vegetal, según se determine nacional o internacionalmente.

Finalmente, impulsa la creación de un Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios, como un medio para compartir la información relacionada con el acceso y la participación en los beneficios, facilitando el acceso a la información pertinente para la aplicación del Protocolo, que proporcionará cada Parte.