Maestros de Ecuador se desangran para presionar por la equiparación de sus salarios

Quito, 21 ene (Sputnik).- Maestros integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se desangraron el viernes frente al Complejo Judicial del norte de Quito, como una medida de presión por la equiparación salarial de los docentes que no pudieron acceder a ese beneficio.



La equiparación contempla que los sueldos de los maestros sean iguales a los que percibe el resto de trabajadores de la función pública, según el perfil de cada uno.



«Los maestros y maestras se desangran en los bajos del Complejo Judicial exigiendo justicia para los 30.000 docentes que se quedaron fuera de la equiparación salarial», precisó la UNE en Twitter.



La UNE publicó en su red social una foto en la cual aparecen maestros sangrando de su antebrazo sobre una sábana color blanco.



La acción tuvo lugar simultáneamente con la audiencia para analizar la acción de protección presentada por parte de los maestros excluidos del beneficio, en particular para que la Corte Constitucional dé paso a su demanda.



En octubre pasado, la UNE realizó el cierre parcial de vías en varias ciudades del país en rechazo al proyecto de reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, conocida por sus siglas, LOEI, al que consideraron lesiva a sus derechos.



La UNE alega que dicho reglamento es inconsulto e inconstitucional y que busca desconocer derechos y la equiparación salarial, que debía ejecutarse desde fines de octubre del año pasado.



En esa fecha se acordó que 19.960 maestros de las instituciones fiscales recibieran la equiparación salarial, pero se informó que desde finales de octubre se concretaría, no obstante, no todos fueron beneficiarios del aumento.



Para diciembre pasado, la agrupación de maestros organizó otra manifestación. en la cual exigió, además, la ejecución del presupuesto destinado para 2022, del cual se dejaron de invertir unos 28 millones de dólares. (Sputnik)