Presidenta del CNE de Ecuador condena actos violentos previos a los comicios locales

Quito, 22 ene (Sputnik).- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, condenó este domingo los hechos de violencia electoral registrados en el país en la actual campaña, previa a las votaciones del próximo 5 de febrero en el país.



«Condenamos desde el CNE, de forma enérgica, estos actos violentos que buscan mermar a las instituciones del Estado ecuatoriano y, sobre todo, a la democracia», dijo Atamaint.



En particular, mencionó el asesinato de un candidato por la alianza 2-3-35 a la Alcaldía de Salinas, en la provincia de Santa Elena (oeste), identificado como el abogado Julio César Farachio.



«Por eso hoy, con mucho pesar, me solidarizo ante las familias de aquellos candidatos que han sido víctimas del sicariato, así como a cada una de las organizaciones a las que pertenecieron».



Este domingo, el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, confirmó la captura del presunto autor intelectual del crimen del candidato Farachio.



En el allanamiento se encontraron armas y otras evidencias, precisó la Policía Nacional de Ecuador.



La víctima no tenía antecedentes penales pero sí nueve procesos judiciales pendientes, según medios locales.



Hasta fines de 2022 se habían reportado 13 ataques violentos donde se vieron involucrados candidatos a las elecciones, entre estos el asesinato del hijo de la candidata por la Revolución Ciudadana a consejala por el cantón Esmeraldas, cabecera de la provincia de igual nombre, ubicada en el norte del país, y dos atentados contra el exfutbolista Frickson Erazo, quien aspira a la Alcaldía de Esmeraldas por el movimiento oficialista CREO.



En tanto, el candidato por el Partido Avanza a la Alcaldía de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí (norte), Javier Pincay, recibió tres disparos mientras encabezaba un mitin electoral.



Entre otros hechos, en el cantón Durán, provincia de Guayas (suroeste), fue asesinado en diciembre pasado Javier Sambrano Gilses, identificado como asesor jurídico de un candidato a la Alcaldía de esa localidad.



El año 2022 ha sido considerado el más violento de la historia nacional con 4.500 muertes violentas.



Los 13.450.047 electores ecuatorianos habilitados para votar elegirán en los próximos 14 días a 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.109 vocales principales de las juntas parroquiales.



Además, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad autónoma que participa en la elección de 77 autoridades en el país, deberán atender una consulta popular de ocho preguntas convocada por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso. (Sputnik)