Argentina licitará segundo tramo de gasoducto estratégico en dos o tres meses

Buenos Aires, 23 ene (Sputnik).- El Gobierno de Argentina licitará en 60 o 90 días el segundo tramo del estratégico gasoducto Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), que constituye la segunda reserva del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo, anunció el lunes el ministro argentino de Economía, Sergio Massa.



«Licitamos dentro de 60 o 90 días el segundo tramo del gasoducto», especificó Massa junto a su par de Brasil, Fernando Haddad.



Este segundo tramo de la obra, que avanzará desde la localidad de Salliqueló hasta San Jerónimo, en la jurisdicción de Santa Fe (centro-este), «es aquel que nos permite abastecer de gas a parte del litoral argentino y garantizar el gas del norte argentino», especificó Massa.



Además, existe la posibilidad de que el brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) financie los caños del gasoducto a una empresa de esa nación.



«El financiamiento del Bndes propuesto para el segundo tramo del Gasoducto Nestor Kirchner, el financiamiento de caños que se producen en Brasil, representa aproximadamente 820 millones de dólares», especificó Massa al respecto.



Las tasas, plazos y garantías son temas a resolver todavía por el banco de desarrollo y la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).



Un equipo del Ministerio argentino de Economía viajará a Brasil en la primera semana de febrero para solucionar éste y otros asuntos.



«Centralmente vamos a tratar de que en la primera semana de febrero podamos tener definido el mecanismos de funcionamiento con los regímenes de garantía», explicó el titular del Palacio de Hacienda.



Para esta segunda fase del proyecto, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) habilitó el financiamiento de 520 millones de dólares, mientras que con el sector privado se acordó otra parte del financiamiento, señaló Massa.



El ministro destacó que la primera parte del gasoducto, que se estrenará el 20 de junio, llevará «a un proceso de abastecimiento del 92 por ciento del mercado argentino desde Vaca Muerta».



Más comercio



Con motivo de la visita oficial del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, el ministro de Hacienda de ese país y su par argentino se propusieron recuperar el comercio bilateral que decayó en los últimos años.



En la última década «hemos perdido casi un 40 por ciento del comercio bilateral, eso nos impone desafíos y además nos impone obligaciones de trabajo», sostuvo Massa.



Los dos ministerios empezaron a esbozar un programa recíproco de financiamiento de exportaciones que amplía la línea de crédito y el plazo de pago a 366 días.



«Al aumentar la línea de crédito el Banco do Brasil a 366 días, la obligación de pago de divisas se corre un año y un día (…) y el financiamiento en reales lo realiza el Banco do Brasil a las empresas brasileras», consideró Massa.



Sobre la creación de una moneda común para las transacciones comerciales recíprocas, el ministro argentino reconoció que ese régimen «tiene un límite que representa la temporalidad tan corta de arbitraje» que se aspira a extender.



Argentina, por su parte, debe trabajar en bajar el déficit fiscal y en acumular reservas «poder ser un socio que de alguna manera genere sinergia y virtuosidad», señaló.



«Aspiramos a que el resto de los países de la región estudien junto a nosotros la idea de una moneda común, no única, común, para el funcionamiento del intercambio comercial que respete los bancos centrales de cada uno de los países, que respete las monedas de cada uno de los países, pero que dé la oportunidad que el flujo comercial no esté sometido a shocks externos», sostuvo el ministro.



Argentina y Brasil también se han propuesto fortalecer el Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque integrado por ambos países, junto a Paraguay y Uruguay.



«Claramente en la discusión del acuerdo MERCOSUR-UE (Unión Europea) aparecen en el horizonte cuestiones que Europa debe dejar, subsidios agrícolas como ejemplo, ya que funcionan como una barrera para la competitividad de productos argentinos y brasileros», observó Massa.



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, encabezó el lunes junto a Lula un encuentro con más de 300 empresarios.



En el contexto de su primer viaje al exterior como mandatario de Brasil, Lula participará este martes en la VII cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). (Sputnik)