Dos estudiantes mueren en nuevo tiroteo escolar en EEUU, confirma Policía de Des Moines

Washington, 23 ene (Sputnik).- Dos estudiantes murieron y un adulto permanece herido en un nuevo tiroteo escolar en Estados Unidos, confirmó el lunes el Departamento de la Policía de Des Moines, Iowa (centro).



El tiroteo ocurrió en un programa educativo llamado «Starts Right Here» (comienza justo aquí), afiliado al distrito escolar de Des Moines, y las autoridades anunciaron que hay «múltiples sospechosos en custodia».



«Los primeros oficiales aquí sí encontraron a tres personas con heridas de bala, dos de ellos estaban en condiciones muy críticas… esas dos personas, ambos estudiantes, están muertos ahora en el hospital», informó Paul Parizek, oficial del referido Departamento.



Parizek confirmó que el empleado del centro educativo permanece en condición «crítica».



El mencionado programa, que ayuda a jóvenes en situación de riesgo, fue fundado por el rapero Will Holmes, más conocido como Will Keeps. (Sputnik)