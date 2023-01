Talibanes rechazan nuevos comentario de la ONU sobre Afganistán

Kabul, 27 ene (Prensa Latina) El portavoz del Emirato Islámico (gobierno Talibán), Zabiullah Mujahid, rechazó hoy las nuevas declaraciones de funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de las mujeres en Afganistán.

Deberían respetar las reglas de nuestro país y realizar sus operaciones de acuerdo con las mismas, declaró Mujahid en respuesta a los recientes comentarios del subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths.

En entrevista concedida este jueves en Kabul a un medio informativo afgano, Griffiths dijo que las agencias de la ONU no podrán operar de la manera necesaria si las empleadas no pueden volver a trabajar en las ONG.

Queremos expandir nuestros sectores de ayuda, pero si no podemos lograr que las empleadas vuelvan a trabajar en las organizaciones no gubernamentales, no podríamos operar ni entregar el tipo de calidad de programación que necesitamos. Es una cuestión práctica, declaró el directivo.

Griffiths añadió que avanzar en ese sentido es lograr que se respeten los derechos de las mujeres, y alertó que la prioridad humanitaria que representa Afganistán es probablemente la más alta del mundo, de ahí las frecuentes visitas de funcionarios de la ONU a Afganistán.

La semana pasada, la subdirectora de la ONU, Amina Mohammed, también cumplió una visita de trabajo a Afganistán, donde pidió la formación de un gobierno inclusivo que involucre a las mujeres.

En esta ocasión, Griffiths apuntó que Naciones Unidas hizo un llamado a crear un fondo por valor de cuatro mil 600 millones de dólares para Afganistán en 2023, que es el más grande a nivel mundial.

Seis millones de afganos se enfrentarán a la hambruna si no se proporciona ayuda, y para ello necesitamos de la fuerza laboral femenina, agregó. En reacción a los comentarios de Griffiths, el Emirato Islámico reiteró que las mujeres pueden trabajar en organizaciones donde se las necesita en base a la Sharia (Ley Islámica), y que los talibanes mantienen reuniones con organizaciones de ayuda para allanar el camino para el regreso de las trabajadoras.