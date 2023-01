Amnistía Internacional dice que en Argentina aún persisten barreras para las mujeres

Buenos Aires, 30 ene (Sputnik).- La organización de derechos humanos Amnistía Internacional indicó este lunes que en Argentina persisten barreras para que las mujeres puedan tener una vida sin discriminación y violencia.



«A pesar de los avances que el Estado argentino ha hecho en la defensa de los derechos de la mujer, aún persisten numerosas barreras para su pleno acceso. Al momento de presentar su informe, esperamos que las autoridades puedan demostrar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones internacionales en materia de género. Desde Amnistía Internacional no dejaremos de exigir al Estado que todas las mujeres puedan vivir libres de discriminación y violencia», sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.



El Gobierno argentino fue sometido a una evaluación en materia de género y diversidad; ante esta situación, Amnistía Internacional realizó un documento que pone el foco en aspectos como diversidad sexual integral, gestión menstrual, abuso sexual y embarazo no intencional en adolescentes, informó la entidad.



El documento presentado por Amnistía Internacional recoge las principales preocupaciones de la organización respecto al cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.



Asimismo, tiene en cuenta las anteriores observaciones finales del Comité a los informes presentados por Argentina.



Embarazo adolescente y abuso infantil



Con respecto al embarazo no intencional en la adolescencia, la organización indicó que de 53.260 nacimientos,1.293 corresponden a niñas menores de 15 años.



Por otro lado, Amnistía Internacional informó que hay «cifras preocupantes» de abuso infantil; entre 2020 y 2021 se registraron 3.129 casos y el 74,2 por ciento de las víctimas fue violentado por alguien de su entorno cercano.



Además, al menos una de cada 10 niñas y adolescentes sufre violencia sexual; sin embargo, solo el 15,5 por ciento de los crímenes contra la integridad sexual denunciados termina en una sentencia condenatoria.



Asimismo, Amnistía Internacional indicó que sólo el 14 por ciento de los estudiantes de nivel primario y el cuatro por ciento del nivel secundario recibió la totalidad de los contenidos básicos y obligatorios de la Educación Sexual Integral, mientras que en el nivel inicial aún no se generaron los contenidos necesarios.



En referencia a la gestión menstrual, Amnistía Internacional dijo que muchas mujeres no tienen acceso a agua limpia ni a infraestructura adecuada para garantizar su privacidad, productos de gestión menstrual e información completa y accesible.



Aborto legal y violencia



El informe resalta que el sector público de salud registró 106.764 interrupciones legales y voluntarias del embarazo mientras que el sector privado no ha producido información.



La organización también detalla los obstáculos que aún existen para acceder a un aborto, como la ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva y la falta de profesionales de la salud que garanticen el aborto con motivo de la objeción de conciencia.



Con respecto a la violencia de género, Amnistía indicó que hay un «contexto preocupante» y que Argentina debe rendir cuentas, ya que sólo en enero de 2023 se registraron 14 femicidios y dos transfemicidios.



En 2021, se registró un femicidio cada 35 horas; el 81 por ciento de las 251 muertes se produjo en contextos de violencia doméstica.



Además, al menos el 17 por ciento de las víctimas había efectuado denuncias formales contra los agresores, y en al menos el 10 por ciento de los casos hay fuerzas de seguridad involucradas en el femicidio o en su encubrimiento.



El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.



El Comité CEDAW está formado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo.



Todos los estados parte deben informar sobre las medidas que han adoptado en relación con los derechos descritos en la Convención, así como sobre los avances realizados por el Estado en la defensa de los derechos de la mujer. (Sputnik)