Expresidente Pedro Pablo Kuczynski rechaza eventual renuncia de presidenta de Perú

Lima, 8 feb (Sputnik).- El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto dominiciliario por presunto lavado de dinero, se manifestó este miércoles en contra de una eventual renuncia de la mandataria Dina Boluarte, por considerar que ello generaría más desorden en el país.



«Yo no apoyo la renuncia y el cambio constante porque todo eso genera más desorden. La señora Boluarte, guste o no nos guste, es la sucesora constitucional del señor (Pedro) Castillo que fue elegido presidente, guste o no nos guste. Ella debe seguir ahí», dijo Kuczynski a la radio local RPP.



El exmandatario señaló que las prioridades de las autoridades judiciales frente al clima de crisis social que sacude a Perú deberían ser investigar las muertes de civiles durante las protestas, así como las motivaciones detrás de los bloqueos de carreteras y ataques a aeropuertos.



Kuczynski se encuentra actualmente con arresto domiciliario en Lima, ordenado por la justicia por el presunto delito de lavado de activos en el caso Lava Jato.



Desde diciembre, diversas protestas ciudadanas se han sucedido en el país.



En las protestas se exige la salida de la presidenta Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales.



La presidenta y los parlamentarios son rechazados por un alto número de ciudadanos.



Según datos de la Defensoría, hasta la fecha son 58 los civiles fallecidos por las protestas sociales como producto de enfrentamientos con las fuerzas del orden o por hechos relacionados. (Sputnik)