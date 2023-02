Macron dice que los suministros de cazas no se corresponden con las necesidades de Ucrania

Moscú, 10 feb (Sputnik). – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que no descarta suministros de cazas a Kiev, pero señaló que actualmente Ucrania tiene otras prioridades, comunicó el canal de televisión BFMTV.



Según Macron, los cazas que el presidente ucraniano Vladímir Zelenski pide a Europa, «hoy en día no se corresponden con las necesidades» del Ejército ucraniano.



El mandatario francés dijo que «no descarta absolutamente nada», pero que los cazas no pueden entregarse actualmente a Ucrania bajo ninguna condición.



Según agregó, prefiere ayudar a Ucrania en otras «prioridades» como el suministro de los obuses Caesar.



Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia efectúa en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, capacitación de sus militares, así como con ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.



Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están «jugando con fuego» al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían «objetivo legítimo» para su ejército nada más cruzar la frontera.



A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen las conversaciones ruso-ucranianas y tendrán un efecto negativo». (Sputnik)