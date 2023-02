Lula afirma en diálogo con Biden que Bolsonaro «mandaba deforestar» la Amazonía

Río de Janeiro (Brasil), 10 feb (Sputnik).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le aseguró el viernes a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que el exmandatario Jair Bolsonaro mandaba a deforestar la Amazonía.



«En los últimos años la Amazonía fue invadida por la irracionalidad política, por la irracionalidad humana, porque tuvimos un presidente (Bolsonaro) que mandaba deforestar, que mandaba que el garimpo ilegal entrase en tierras indígenas», criticó Lula durante un encuentro con Biden, en la Casa Blanca.



Lula añadió que, a partir de ahora, Brasil hará «un esfuerzo muy grande» para transformar la Amazonía no en un santuario, sino en un gran centro de investigación compartido con el mundo para aprovechar la riqueza de su biodiversidad, para mejorar la calidad de vida de quienes viven en esa región.



El mandatario brasileño también pidió a Biden trabajar en favor de una nueva gobernanza a nivel mundial, ya sea en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o del grupo de las 20 economías más industrializadas (G20), para garantizar que se cumplan de verdad los objetivos que se trazan contra el cambio climático.



«Si no hay una gobernanza mundial fuerte que tome decisiones que todos los países estén obligados a cumplir no va a funcionar», dijo el líder brasileño, que remarcó que no hay mucho tiempo y que hay que hacer algo «para que se obligue» a los países a acatar las decisiones.



Lula también agradeció a Biden su defensa de la democracia tras el intento golpista que Brasil sufrió el 8 de enero por parte de bolsonaristas radicales y subrayó que los dos países se enfrentan a amenazas similares contra las instituciones democráticas.



El presidente brasileño también aludió a Bolsonaro cuando dijo que en los últimos años Brasil «se automarginó» de la escena internacional porque el anterior gobierno «despreciaba» las relaciones internacionales.



Tras la reunión, que continuará a puerta cerrada, los dos presidentes comparecerán de forma conjunta ante la prensa.



A lo largo del día, Lula aprovechó su paso por Washington para reunirse con movimientos sindicales y con los congresistas demócratas Bernie Sanders y Alexandria Ocasio Cortez. (Sputnik)