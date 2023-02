El argentino Diego Cocca es presentado como nuevo técnico de selección mexicana de fútbol

Ciudad de México, 10 feb (Sputnik).- El entrenador argentino Diego Cocca fue designado el viernes como nuevo director técnico del representativo mexicano de fútbol, informó el director ejecutivo de Selecciones Nacionales, Rodrigo Ares de Parga.



«Bienvenido Diego Cocca, con la misma pasión por el fútbol y el amor por México, hoy comenzamos a escribir una nueva historia juntos», dijo Ares Praga en la presentación del nuevo timonel, que reemplaza al también argentino Gerardo Martino, conocido como El Tata.



«Estamos muy contentos, Diego es un hombre trabajador, que conoce el fútbol mexicano, gran estratega y un buen manejo de grupo», agregó el dirigente del fútbol mexicano.



El ex director técnico del equipo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue presentado como nuevo timonel poco más de dos meses después de que Martino renunció al cargo, tras la eliminación de México en la Copa del Mundo de Catar 2022, en la que se enfrentó con Argentina, Polonia y Arabia Saudita y quedó eliminado en la primera ronda.



Cocca será el encargado de preparar al equipo tricolor -verde, blanco y rojo-, hacia el Mundial del 2026, que se celebrará en forma simultánea en tres países norteamericanos: México, EEUU y Canadá.



Evaluación y criterios



A su turno, el director deportivo de Selecciones Nacionales, Jaime Ordiales, expuso en la presentación a la prensa los criterios que fueron considerados en la evaluación de cada técnico que condujo a la decisión.



«En Diego Cocca hemos encontrado a una persona que trabaja en equipo, apoya en áreas multidisciplinarias e integrales. Cuenta con una buena imagen y manejo del entorno», dijo Ordiales.



El directivo mencionó entre las cualidades del argentino su administración de las capacidades del jugador en beneficio colectivo, para sacar lo mejor de un equipo.



«Diego crea y genera confianza en los jugadores, muestra pasión, entrega hacia el fútbol. Es una persona que se define siempre tratando de mejorar día a día para buscar el éxito», agregó Ordiales.



Comentó además que es exigente y comprometido, con carácter y superación constante.



Cocca dirigió al Atlas de Guadalajara y logró un bicampeonato en la Liga MX 2021-22, luego de 70 años sin título de liga.



«Estoy convencido de que cuando este país sienta que la Selección es de todos y quieran participar, va a ser difícil que nos paren rumbo al 2026», dijo por su parte el nuevo técnico.



Para tomar en cuenta a un jugador en el equipo nacional, como entrenador observará su esfuerzo en el terreno de juego, agregó.



«El que se mate dentro de la cancha por su país, será bienvenido en este equipo, este es un país de trabajo, de sacrificios y que crece día a día, esto lo vamos a representar en el trabajo de la Selección», se comprometió.



Indicó que buscará que los 18 equipos de la Liga MX quieran formar parte de este equipo.



«Conozco al futbolista mexicano desde jugador y como técnico, sé cómo piensa, que tiene talento y muchas posibilidades de crecimiento; sé que si saca todo su talento y lo pone al servicio del equipo, podemos ser muy buenos», afirmó.



Finalmente, Cocca dio las gracias a los directivos que lo eligieron.



«México me ha hecho crecer como persona, como profesional y me volvió a recibir como Técnico; para mi forma de sentir, poder ayudar a México para hacer crecer a su selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar», terminó.



Como jugador de fútbol debutó en la Primera División de Argentina en 1991 en River Plate, equipo con el que jugó 25 partidos y alcanzó un título, y luego jugó en los clubes Deportivo Español de Buenos Aires, Ferrocarril Oeste y Argentinos Juniors. (Sputnik)