La Comisión Europea ve riesgos de la escasez de gas en la UE, dice documento

Bruselas, 13 feb (Sputnik).- La Comisión Europea (CE) no descarta escasez de gas en la Unión Europea (UE) en el período invernal 2023 (hemisferio norte) y un aumento de su precio, según el pronóstico económico de invierno del organismo.



El documento indica que, a finales de enero de este año, el punto de referencia del gas en el centro de gas europeo más grande TTF se redujo seis veces en comparación con el máximo de agosto, a unos 55 euros por megavatio hora (MWh), unos 569 euros por mil metros cúbicos.



Sin embargo, el costo del gas sigue siendo más del triple de los niveles de 2019, precisa.



«En condiciones de la alta volatilidad por las continuas tensiones geopolíticas, no se pude descartar un repunte de precios similar al ocurrido en 2022, especialmente ahora, cuando las importaciones de gas natural licuado se convirtieron en la principal fuente de gas natural para la UE», dice el comunicado.



También destaca que una recuperación más fuerte de la demanda en China podría impulsar la demanda global del gas natural licuado y por lo tanto aumentar el costo de llenar los almacenamientos en la UE este verano (boreal).



«Los riesgos de la falta de gas en el invierno de 2023-2024 aún no se pueden disipar», señala. (Sputnik)