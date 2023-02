López Obrador pide no ocultar información sobre mafioso García Luna

Ciudad de México, 15 feb (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió hoy al Congreso y otras instancias no ocultar información sobre el juicio en Estados Unidos al exsecretario de seguridad Genaro García Luna por narcotráfico.

Preguntado sobre el juicio al ex hombre fuerte del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) por un tribunal en Nueva York que genera muchas dudas por su imparcialidad, López Obrador respondió que se trata de un asunto de transparencia y no deben ocultar información.

Llamó a directivos en la Cámara Diputados mexicana que permitan conocer los archivos custodiados en esa instancia sobre García luna, y se puede hacer formalmente la petición para que los revelen.

Sería bueno darlos a conocer porque hay muchas dudas sobre este caso. Estamos hablando de la mafia y su colusión con el poder que dominaron mucho tiempo a México, no solo la delincuencia organizada sino la de cuello blanco coordinado.

La vista de ayer en Nueva York, dijo el presidente, es una muestra clara de las intenciones que los mueven, como la postura de un abogado defensor que quiso involucrarlo.

Calificó a ese abogado de falsario, calumnioso y chueco, que es parte de la misma mafia de García Luna y sus jefes y de toda la red de delincuencia política financiera de cuello blanco que imperó en el país.

Dijo que es una vergüenza que los dos sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Calderón, ese dinero de García Luna lo convirtiera en un poder omnímodo, en un hombre muy poderoso en su carrera ascendente hasta llegar a ser el brazo derecho de Calderón.

Se equivocó el abogado de García Luna, dijo, porque supuestamente el dinero que le dieron, siete millones de dólares, no entendió bien por qué, cuál era la consigna.

Todos ellos son iguales, todo es lo mismo, pero nosotros no, somos distintos, no somos ni mafiosos ni corruptos, y es muy interesante porque es un juicio que da a conocer el papel del Gobierno sometido a una facción, a una oligarquía, pero al mismo tiempo es toda una red de complicidades y componendas que incluye a medios de comunicación, a la intelectualidad orgánica.

Dijo que va a ser muy interesante esperar el veredicto del tribunal. Me llama la atención, dijo, por qué no se permitió que se dieran a conocer los bienes de García Luna en La Florida pues es elemental que para conocer sobre el delito hay que seguir la pista al dinero.

¿De dónde sacó tanto dinero para casas de lujo, departamentos, yates y carros de alta gama, propiedades en Miami? ¿Y por qué en Miami y no en Guatemala, en Argentina?

Otra pregunta es ¿acaso no sabían las agencias de combate al narco lo que García Luna hacía? ¿Por qué no declararon ellos en el juicio? ¿Por qué no se trató lo de rápido y furioso, es decir, la introducción ilegal de armas de Estados Unidos a México en ese tiempo con la DEA?

Pidió esta atento a todo eso y alertó que parece ya contrataron al periodista Carlos Loret de Mola para que prepare un montaje, y solicitó esperar el resultado del juicio, aunque reiteró que seguirá tratando constantemente el tema aun cuando no se informe a nivel de los medios convencionales.