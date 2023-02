EEUU está listo para aplicar medidas críticas de control de armas pase lo que pase

Washington, 21 Feb (Sputnik).- EEUU está listo para aplicar medidas críticas de control de armas con Rusia, sin importar lo que suceda en el mundo, dijo este martes un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, luego de que Moscú anunciara que suspendía su participación en el Nuevo Tratado START.



«Seguimos listos para reunirnos con Rusia para discutir el Tratado y las cuestiones de estabilidad nuclear, como ilustra nuestra reciente reunión P5 sobre reducción de riesgos. Como hemos dicho antes, no importa qué más esté sucediendo en el mundo, Estados Unidos está listo para aplicar medidas críticas de control de armas», dijo el portavoz en un comunicado, citado por CNN.



Más temprano ese día, el presidente Vladímir Putin dijo en su discurso ante la Asamblea Federal que Rusia suspenderá su participación en New START y que cualquier regreso de Rusia a las conversaciones requeriría claridad sobre cómo se tomaría en cuenta el potencial de ataque nuclear combinado de la OTAN.



El presidente ruso dijo que los miembros de la OTAN actúan como si no hubiera conexión entre los temas del Nuevo START y el conflicto de Ucrania, así como otras acciones hostiles contra Rusia. (Sputnik)