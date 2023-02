Occidente no interesado en investigación objetiva sobre sabotaje a Nord Stream, dice Rusia

ONU, 22 feb (Sputnik).- La primera ronda de consultas sobre un proyecto de resolución ruso para crear una comisión que investigue el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 demostró que Occidente no tiene interés en una investigación objetiva, declaró el embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia.



«Tras la primera ronda, tenemos la impresión de que los expertos occidentales no están interesados en ningún caso en una investigación internacional objetiva, lo que, por supuesto, no hace sino aumentar nuestras sospechas», dijo en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.



Según el diplomático, el motivo, el autor y el modus operandi del sabotaje contra los gasoductos están fuera de toda duda.



«Con estas pruebas, ningún abogado asumiría la defensa de nuestros colegas estadounidenses, y no habría ninguna duda en el veredicto del jurado», subrayó Nebenzia.



Insistió también en que los responsables de los atentados a los Nord Stream deben indemnizar a los Estados afectados.



Además, el embajador ruso aseveró que la experiencia profesional y la reputación del periodista estadounidense Seymour Hersh no permiten dudar de que dice la verdad sobre lo ocurrido en las tuberías.



Este sabotaje, remarcó Nebenzia, constituye el empleo de la fuerza de forma incompatible con los objetivos de la ONU.



El pasado 17 de febrero, la misión de Rusia ante las Naciones Unidas preparó un borrador de resolución en el Consejo de Seguridad del organismo, solicitando que se instale una comisión internacional independiente para investigar el sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2.



El 26 de septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm, por causas desconocidas.



Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas.



Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.



El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló que tenía pruebas de que apuntaban a la implicación de ciertos países occidentales.



La Fiscalía General de Rusia abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a los dos ductos, que se produjeron en una zona del mar Báltico con fuerte presencia de buques de guerra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza bélica liderada por EEUU.



Los datos del sitio web Flightradar24, que muestra información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo, develaron que a inicios de septiembre helicópteros militares estadounidenses sobrevolaron regularmente y durante horas el área donde se produjo el incidente.



Desde el Pentágono se negaron a comentar estos informes y se limitaron a decir que estaban listos para apoyar los esfuerzos europeos para mitigar el potencial impacto ambiental.



El pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de EEUU colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, realizados a mediados de 2022.



En septiembre, según el periodista, los noruegos activaron los explosivos causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del mar Báltico.



Hersh subrayó que el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional. (Sputnik)