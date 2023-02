El presidente de Ecuador llama a la unidad nacional

Quito, 27 feb (Sputnik).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha declarado este domingo que no permitiría la anarquía y llamó a la unidad nacional.



Con estas declaraciones, el mandatario respondió a los anuncios de movilizaciones para demandar su renuncia luego de las revelaciones de una presunta corrupción en empresas estatales y vínculos con el narcotráfico de operadores políticos cercanos al círculo presidencial.



«Mi gobierno jamas permitirá que el Ecuador descienda una vez más por la espiral de la anarquía, venga de donde venga», afirmó Lasso en un desfile militar para conmemorar el aniversario 194 de la Batalla de Tarqui, fecha que marca el Día del Ejército, del Civismo y de la Unidad Nacional.



En particular, las declaraciones de Lasso siguen el anuncio de un eventual paro nacional el próximo 1 de marzo para demandar su renuncia o salida del Gobierno por la vía constitucional.



«A quienes estén contemplando la opción de burlar el marco institucional, les digo claramente, mi mano permanece extendida. Ustedes saben bien que esta es la mano de un demócrata, es la mano abierta de un presidente que pone al diálogo y a las instituciones por encima de todo, pero que, de la misma manera, jamás temblará cuando estas sean violentadas», aseveró.



El mandatario señaló que la gran mayoría de ecuatorianos, pese a las diferencias, está consciente de que la defensa de las instituciones es el único camino y que existe la mayoritaria convicción de no dejarse arrastrar por «el agujero oscuro del caos y la barbarie».



«Nadie tiene derecho a torcer las leyes, nadie tiene derecho a forzar situaciones y menos aún realidades aún que están a la vista de todos; nadie tiene derecho a atacar a la sociedad, al Estado de derecho y a la paz nacional», afirmó.



El viernes, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pidió al Legislativo evaluar un proceso de juicio político al mandatario y rompió el diálogo con el Gobierno en las mesas donde daban seguimiento de los 218 acuerdos alcanzados en octubre de 2022.



Otras organizaciones sociales, como el Frente Popular, han convocado a movilizaciones desde esta semana que inicia para demandar la renuncia del mandatario luego de las revelaciones investigadas por la Fiscalía del llamado ‘Caso Encuentro’, referido a la corrupción en empresas estatales.



En su discurso del domingo, el jefe de Estado ecuatoriano dijo que su gobierno combate la corrupción y ofreció varios montos millonarios para invertir en el sector social, una demanda ciudadana desde que llegó a la Presidencia en mayo de 2021. (Sputnik)