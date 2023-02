EEUU considera revocar licencias de exportación de Huawei

Washington, 28 feb (Sputnik).- EEUU está considerando revocar las licencias de exportación emitidas a empresas locales para ventas al gigante chino de telecomunicaciones Huawei Technologies Co., informó este martes el diario The Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto.



El Gobierno está sopesando esta medida como parte de una política más amplia de endurecimiento del comercio tecnológico por motivos de seguridad nacional, según el informe.



La Casa Blanca indicó en el pasado que es posible que no otorgue nuevas licencias de exportación a Qualcomm Inc. e Intel Corp. y otras entidades que proporcionan los chips necesarios para los teléfonos inteligentes y otros dispositivos.



La revocación de las licencias existentes sería un paso más allá, agrega el diario.



EEUU está considerando esta medida en medio de las tensiones con Pekín por los incidentes con globos en el espacio aéreo estadounidense, así como las acusaciones de asistencia de China a Rusia en medio del conflicto de Ucrania, señaló el periódico.



Según los informes, la Casa Blanca le ordenó al Departamento de Comercio que corte las ventas de 4G e inflija «más dolor» a Huawei, dijo al WSJ un exfuncionario de seguridad familiarizado con el asunto.



La decisión de revocar las licencias existentes podría afectar significativamente a los fabricantes de chips de EEUU, muchos de los cuales han recibido permiso para continuar vendiendo chips para teléfonos de modelos anteriores de Huawei y otros procesadores, según el informe.



Las restricciones a Huawei se introdujeron bajo la presidencia de Donald Trump (2017-2021), cuando los envíos solo eran posibles con el permiso del gobierno como parte de una ofensiva contra las empresas chinas que EEUU pensó representaban una amenaza para la seguridad nacional. (Sputnik)