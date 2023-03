La UE brindará más de €800 millones para la protección del océano en 2023

Bruselas, 3 mar (Sputnik).- La UE en la conferencia Our Ocean 2023 anunció un plan de acción para la gestión del océano con una financiación de más de 800 millones de euros, se informa en el sitio web de la Comisión Europea.



«Hoy, en la Conferencia Our Ocean en Panamá, la UE confirma su fuerte compromiso con la gestión internacional de los océanos al anunciar 39 compromisos de acción para el año 2023. Estas acciones serán financiadas con 816,5 millones de euros.», señala el comunicado .



Se precisamente que la suma es una de las más grandes desde el inicio de las conferencias comunitarias en 2014.



En particular, la UE dirigirá 320 millones de euros para la investigación oceánica para proteger a la biodiversidad marina y abordar el impacto del cambio climático, así como otros 12 millones para facilitar el acceso de América Latina al sistema de datos denominado Copernicus.



Además, la unión destinará 250 millones de euros para renovar los satélites para continuar el monitoreo de los efectos del cambio climático. (Sputnik)