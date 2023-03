Vicepresidenta argentina denuncia ante la OEA violencia ejercida contra su persona

Buenos Aires, 4 mar (Sputnik).- La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, entregó un informe a un comité de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la violencia ejercida contra ella y el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre.



«Le entregamos ese informe sobre violencias ejercidas, bueno, contra mí, y el intento de magnicidio o de asesinato contra mí», explicó en redes sociales.



El Comité de Experta de la Convención de Belem do Pará de la OEA, de visita oficial en el país, se reunió con la también titular del Senado en su despacho en el Congreso y recibió un informe que detalla los casos de violencia ejercida contra su figura durante las últimas dos décadas.



«Es difícil por ahí hablar de estas cosas y hacerlo en primera persona pero bueno, las cosas sucedieron y no se pueden ocultar», refirió quien fuera expresidenta del país durante dos mandatos (2007-2015).



El documento, de 96 páginas, manifiesta que la vicepresidenta fue víctima de violencia por motivos de género por parte de consorcios de poder políticos y mediáticos.



Esa estigmatización y violencia fueron «marcos y contextos que se retroalimentan entre sí, reflejando y potenciando la violencia en su contra, generando su despersonificación y su objetivización, con la clara finalidad de diluir hasta la inexistencia su estatus de persona para así justificar e incentivar cualquier tipo de agravio, injuria o ataque en su contra», señala el texto.



Las imágenes de la presidenta en medios de comunicación, en paralelo, recurrían a estereotipos de género para descalificarla y agraviarla tanto personal como políticamente con la intención de incitar y generar violencia, observa el trabajo.



El texto recuerda que la exmandataria fue procesada en 13 causas penales entre 2015 y 2019 e indaga en los discursos de odio que predominaron contra su figura.



«La proliferación de este tipo de discursos generan un caldo de cultivo social y un clima cultural en el cuál la agresividad, la violencia, la hostilidad y la intolerancia generan determinadas prácticas en el seno de la sociedades, las que se traducen en prácticas directamente violentas y agresivas», indica el documento.



El hecho más grave denunciado es el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta el 1 de septiembre, cuando un hombre de 35 años, Fernando Sabag Montiel, gatilló un arma a centímetros del rostro de Fernández sin que saliera ninguna bala de la recámara.



Además de Sabag Montiel, se encuentran procesados con prisión preventiva su pareja, Brenda Uliarte, considerada coautora del intento de asesinato, y Gabriel Carrizo, jefe de la banda que vendía algodones de azúcar a la que pertenecían todos los acusados de atentar contra la vicepresidenta.



Al respecto, el informe cuestiona que la jueza a cargo del caso, María Eugenia Capucchetti, no investigara «lo relacionado con el financiamiento a Sabag Montie, Uliarte y Carrizo», pese a lo indicado por cuatro testigos, y aunque está siendo investigado por amenazas contra líderes políticos una organización extremista de ultraderecha denominada Revolución Federal.



El texto entregado a la OEA también menciona el marco normativo sobre violencia de género en la nación sudamericana.



El atentado contra la vicepresidenta es considerado el hecho de violencia política más grave desde el regreso de la democracia, en 1983. (Sputnik)