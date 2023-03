Londres y Washington se oponen a que Ankara facilite un encuentro entre Putin y Zelenski

Moscú, 6 mar (Sputnik).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Edogan, sería capaz de organizar un encuentro entre los líderes de Rusia y Ucrania, pero EEUU y Reino Unido se oponen a ello, dijo a Sputnik Cagri Erhan, miembro del Consejo de Seguridad y Política Exterior de la Presidencia Turca.



«No quieren que Zelenski y Putin se reúnan con Erdogan, no quieren que salgan juntos en una foto. No piensan en la paz, ni en el futuro de los ucranianos, lo que quieren es que la guerra se alargue al máximo», opinó Erhan en una entrevista con esta agencia.



El mandatario turco, según él, es hoy en día la única persona capaz de facilitar un encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania.



«Erdogan es el único que tiene acceso tanto a Putin como a Zelenski. Se las ingeniaría para organizar una reunión entre los dos. Lo que importa aquí no es una foto de familia sino un resultado concreto, en primer término, un alto el fuego que allanaría el camino a un compromiso tras una negociación diplomática», dijo Erhan.



El presidente Erdogan reafirmó en más de una ocasión ‒la última vez, durante una conversación telefónica con Zelenski el 24 de febrero‒ que Turquía quisiera contribuir a la solución de conflicto de lo armado en Ucrania.



Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluido Crimea que se unió a Rusia en marzo de 2014. (Sputnik)