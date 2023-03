Gobierno de Nicaragua rechaza grupo de la ONU que evaluará situación de derechos humanos

Managua, 6 mar (Sputnik).- El Gobierno de Nicaragua expresó el lunes su desacuerdo con la designación de un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para preparar un informe sobre derechos humanos en el país centroamericano.



«El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, manifiesta formalmente ante este foro, que nuestra República no ha aceptado, ni aceptará la designación unilateral, sesgada e impuesta, de parte de este organismo, a través del ‘Grupo de Expertos sobre Nicaragua’; para preparar informe alguno, sobre los derechos humanos en nuestro país», expresó la delegación nicaragüense ante el diálogo interactivo del consejo de Derechos Humanos.



El mensaje, trasmitido a través de una videoconferencia, estuvo dirigido al checo Václav Bálek, presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya los «señores designados unilateralmente como miembros del Grupo de Expertos sobre Nicaragua».



El Gobierno nicaragüense fijó su posición de que el citado Grupo «no es más que una cortina para aparentar una legalidad inexistente en los informes que preparan sobre Nicaragua».



El documento insiste en que se trata de lineamientos de los sectores y medios de la oposición, a los cuales achaca la difusión de situaciones y hechos subjetivos de la realidad nacional, que señala como desvirtuados y falsos.



Expresa, además, que tales líneas de pensamiento se trazan bajo las directrices de «potencias imperiales, cuya única finalidad es lesionar nuestra independencia y soberanía, así como intervenir en nuestra nación».



«Las recomendaciones de este Grupo, no reflejan los avances considerables que en materia de los más elementales derechos humanos (como la educación, salud, derechos de la mujer, energía eléctrica, combate a la pobreza extrema, etc.) se han ejecutado en nuestro país, por lo que; cualquier recomendación que pueda presentar, es carente de objetividad y hasta coercitiva, con la finalidad de desintegrar nuestra visión de país, en la búsqueda del bienestar de todos los nicaragüenses», reafirma el mensaje.



Señala que tales informes no infunden desanimo ni temor, y por el contrario reafirma la decisión de seguir trabajando por elevar el nivel de la democracia política, económica y social en el país más extenso de Centroamérica.



El 27 de febrero el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos que dijo «graves violaciones y abusos de los derechos humanos perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias crueles, inhumanos o degradantes, privacion arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio pais». (Sputnik)