Guatemala repatriará a 102 menores hallados en un tráiler abandonado en el sureste de México

Ciudad de México, 8 mar (Sputnik).- Las autoridades de Guatemala repatriarán este miércoles desde México a 102 menores no acompañados que fueron rescatados el domingo de un tráiler abandonado en el estado de Veracruz.



«El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, repatriará el 8 de marzo a 102 niñas, niños y adolescentes no acompañados quienes fueron rescatados el pasado 5 de marzo en el Estado de Veracruz, México, e integraban un grupo de 329 migrantes guatemaltecos irregulares”, dice el comunicado oficial.



La repatriación se llevará a cabo por la vía aérea, añade la nota, y «en un marco de respeto a la dignidad y estándares internacionales de protección».



Un total de 343 migrantes extranjeros originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador fueron rescatados el 5 de marzo de una caja de un tráiler abandonado en la carretera Cosamaloapan-La Tinaja, estado de Veracruz, según el Instituto Nacional de Migración (INM) de México.



En el vehículo, acondicionado con doble piso de estructura metálica, ventiladores y orificios pequeños para respirar, viajaran 103 menores no acompañados, 212 mayores de edad y 28 personas más en varios núcleos familiares.



México deportó en 2022 a 106,827 migrantes centroamericanos, 17.5 por ciento más que en 2021, cuando expulsó a 91,012 personas. (Sputnik)