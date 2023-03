Bolivia busca calmar alta demanda de dólares con venta directa por tiempo indefinido

Santa Cruz (Bolivia), 8 mar (Sputnik).-Bolivia busca calmar la alta demanda de dólares con la venta directa de la divisa mediante el Banco Central de Bolivia (BCB) por tiempo indefinido y sin límite de monto, según informó este miércoles el gerente de Entidades Financieras del BCB, Rolando Olmos.



«Informar que estén tranquilos, que tendrán la cantidad de dólares que necesiten, no existe restricción en la oferta, el BCB seguirá proveyendo. Este mecanismo (venta directa de la divisa) se implementó para dar tranquilidad a las personas y se amplió el horario de atención hasta las 21:00 (hora local). Además, este mecanismo estará por tiempo indefinido», explicó Olmos, en contacto con la prensa local.



El BCB vendió en el primer día cerca de 800.000 dólares en solo 40 operaciones en la ciudad de La Paz.



La cotización oficial del dólar en Bolivia está en la actualidad en 6,96 pesos bolivianos para la venta y a 6,86 pesos bolivianos para la compra, mientras que en el mercado negro se vende hasta en 7,10 bolivianos.



«Se vio un incremento de la demanda de dólares por la incertidumbre que tiene la población con respecto a este tema. La venta directa se dio con el propósito de calmar, de mostrar a la población que existe la divisa y no hay restricción para su venta. Las entidades financieras reciben la divisa del BCB y las casas de cambio a través del banco estatal Unión», manifestó.



La demanda de dólares de los bolivianos es para viajes al extranjero o transacciones en dólares para las importaciones, según el funcionario.



Sobre las largas filas en la puerta del BCB en La Paz para adquirir la divisa, Olmos respondió: «Es por un tema de especulación y desinformación. Si las casas de cambio no tienen dólares es porque no solicitaron al Banco Unión. Las filas pueden ser por desinformación en el sentido de que la venta directa estará habilitada por mucho tiempo y no solo esta semana».



En las últimas semanas se registró temor entre la población en Bolivia de una posible devaluación del peso boliviano, ante la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) hasta 3.538 millones de dólares, por lo que la demanda de la divisa extranjera se elevó. (Sputnik)