Borrell propone que la UE envíe municiones almacenadas a Kiev

Bruselas, 8 mar (Sputnik).- La UE puede suministrar las municiones a Kiev directamente desde los almacenes europeos, afirmó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



«Ucrania necesita más municiones (…) Hice una propuesta, los ministros la debatirán. La propuesta (…) incluye tres puntos. En primer lugar, los suministros a Ucrania de las municiones ya disponibles en los almacenes. Debemos usar lo que ya tenemos», dijo en una reunión informal de los ministros de Defensa de la UE este miércoles.



Para implementarlo, precisó, la UE puede gastar más de 1.000 millones de euros.



Agregó que la UE también debe aumentar el envío de municiones a Kiev a medio plazo a través del mecanismo de compras conjuntas.



«A plazo más largo, necesitamos aumentar las capacidades de nuestra industria de Defensa», subrayó.



Preguntado por el riesgo que implicaría vaciar los depósitos de municiones de la UE, aseguró que no tendrá consecuencias para la seguridad comunitaria.



«Los países europeos, afortunadamente, no están en guerra, y por eso pueden esperar (la producción de nuevas municiones). No veo peligro aquí. ¿Por qué es peligroso?», dijo.



Este miércoles en Estocolmo se celebra una reunión informal de los ministros de Defensa de la UE, con la participación del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, así como un representante de la ONU. El tema principal de la agenda es el aumento de apoyo militar a Ucrania.



Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. (Sputnik)