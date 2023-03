Decenas de miles de mujeres marcharon en México contra el machismo y violencia feminicida

Ciudad de México, 9 mar (Sputnik).- Decenas de miles de mujeres marcharon el miércoles hacia las plazas de las principales ciudades de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y para protestar contra el machismo, el patriarcado y la violencia feminicida.



La principal demostración convocó a una multitud en la principal plaza capitalina del Zócalo, frente al Palacio Nacional, residencia presidencial oficial, donde por la tarde encontraron el edificio histórico protegido por vallas en las que pintaron la consigna «Estado feminicida».



«¡Vivas nos queremos, justicia!» fue uno de los gritos más proclamados por la manifestantes vestidas en su mayoría de color lila o verde, que identifican a los movimientos feministas.



Desde varios puntos de la capital, las colectivas de decenas de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres avanzaron, y el principal contingente marchó por el céntrico Paseo de la Reforma desde el monumento al Ángel de la Independencia, que también fue vallado y pintado con letreros de las inconformes.



Las protestas también reunieron a miles de mujeres, jóvenes en su mayoría, en las ciudades de Cuernavaca, Oaxaca y Veracruz en el sur del país; Guadalajara, Querétaro, Guanajuato y Monterrey en el centro.



En el norte del país, la principal manifestación se realizó en Monterrey, principal polo industrial y capital de Nuevo León, donde las autoridades reportaron la asistencia de más de 30.000 mujeres.



Amnistía Internacional denunció que la violencia continúa imparable, y que 2022 concluyó con la muerte de 3.774 mujeres, según cifras gubernamentales, más de 10 asesinatos diarios.



Celebración oficial



El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un acto acompañado de diputadas, senadoras y funcionarias del gobernante Movimiento Nacional de Regeneración Nacional entre quienes destacó la jefe de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum.



«Ya logramos que sea una realidad el feminismo, ahora tenemos esas otras tareas», para la consolidación de la democracia y la defensa de la independencia del país dijo el mandatario.



En el patio principal del Palacio Nacional, López Obrador lanzó un llamado a seguir «luchando por la igualdad, que sea combata la monstruosa desigualdad que todavía existe nuestro país, donde hay millones que tienen poco y pocos que tienen mucho».



Finamente convocó a «hacer valer que somos un país libre, independiente y soberano, que no somos colonia y no somos protectorado de ningún gobierno extranjero».



Por su parte, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, dijo en un mensaje por la conmemoración del 8 de marzo, que el Poder Judicial de la Federación tiene una deuda con las mujeres.



«Hay deudas históricas del sistema de justicia federal con las mujeres, las cuales, asumimos de frente a los problemas que persisten, en la efectividad de la impartición de justicia», dijo la magistrada.



En la sede del máximo tribunal, la ministra que este año se convirtió en la primera mujer al frente del Poder Judicial anunció que en esta fecha comienza «una campaña de escucha permanente y progresiva de forma prioritaria a mujeres en situaciones diversas de vulnerabilidad acrecentada».



Las manifestaciones en la capital fueron vigiladas por 800 mujeres policías y una reserva de alrededor de 2.500 agentes femeninas más, informaron las autoridades de la megalópolis.



En la denominada Glorieta de las Mujeres que Luchan, las manifestantes entonaron la Canción Sin Miedo, que reza «Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales; nos sembraron miedo, nos crecieron alas».



La obra musical de la autora Vivir Quintana, expresa: «A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas; destrozan sus cuerpos, los desaparecen; no olvide sus nombres, señor presidente».



Más del 70 por ciento de las mujeres mexicanas han sufrido alguna forma de violencia en México, según el estudio anual de la entidad encargada de las estadísticas oficiales. (Sputnik)