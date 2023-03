Ecuatorianas desafiaron el frío para exigir derechos y el cese de la violencia machista

Quito, 9 mar (Sputnik).- Las lluvias invernales y el frío no impidieron que miles de ecuatorianas salieran a las calles en Quito, Guayaquil y Cuenca, entre otras ciudades del país donde hubo movilizaciones para reivindicar sus derechos relegados y manifestarse contra la violencia e inseguridad existentes en el país.



«Mujer, escucha, esta es tu lucha», coreaban las participantes, entre ellas muchas jóvenes e integrantes de colectivos feministas y defensores de derechos humanos, vestidas con atuendos de color lila en significación de la lucha contra violencia de género.



Las participantes exigieron al gobierno recursos para frenar los femicidios, que en 2022 fueron 332, una cifra récord desde que en 2014 se tipificó ese delito en el Código Integral Penal.



También el año pasado se registró un récord de muertes violentas en el país, con más de 4.000 homicidios, atribuidos fundamentalmente a enfrentamientos de bandas delincuenciales que se disputan territorio para sus operaciones delincuenciales y de narcotráfico, una situación que parece incontrolable.



La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una de las organizadoras de la movilización en Quito, demandó justicia para Eduardo Mendúa, uno de sus dirigentes nacionales y activista contra los proyectos extractivistas en su comunidad, asesinado recientemente.



«Eduardo vive, vive, la lucha sigue y sigue» y «fuera minería, de la Amazonía», coreaban las manifestantes indígenas, no pocas de ellas llegadas de la Amazonía con sus hijos a sus espaldas.



En la marcha los manifestantes expresaron su solidaridad con Perú y pidieron a la presidenta de ese país, Dina Boluarte, que pare la masacre derivada de la oposición a su gobierno.



«Dina Boluarte, basta de represión», decía un cartel desplegado entre las activistas.



Más temprano, la Conaie organizó una jornada cultural en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) y un debate sobre los desafíos de las mujeres ecuatorianas.



La manifestación salió desde el Parque del Arbolito, un sitio tradicional de concentración de los movimientos sociales, aledaña a la CCE y recorrió varias calles hasta volver al punto inicial.



Según los primeros informes, no se registraron incidentes violentos como en 2022, cuando fueron reprimidos con gases lacrimógenos incluidos.



Este año, el ministro del Interior, Juan Zapata, había anunciado que 60.000 policías serían movilizados para evitar alteraciones del orden público, pero tras las críticas anunció que la marcha se realizaría sin acompañamiento policial aunque con la advertencia de actuar para evitar la «anarquía». (Sputnik)