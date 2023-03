Elon Musk planea desarrollar una ciudad en Texas para trabajadores de empresas

Washington, 10 mar (Sputnik).- El empresario multimillonario Elon Musk planea desarrollar una ciudad en el estado de Texas donde los empleados de sus empresas puedan vivir y trabajar por debajo de las tarifas del mercado, informó el periódico The Wall Street Journal, citando registros de tierras y personas familiarizadas con el proyecto.



Musk presentó un proyecto para una ciudad a lo largo del río Colorado donde los empleados puedan vivir y trabajar en miles de acres de tierra en las afueras de la ciudad de Austin, según el artículo publicado el jueves.



Ejecutivos de Musk’s Boring Company discutieron la posibilidad de incorporar un pueblo a aproximadamente 35 millas de distancia de Austin, donde el empresario podría determinar algunas regulaciones municipales para acelerar el trabajo, añade el periódico.



Musk quiere que los empleados de Boring Co., Tesla y SpaceX puedan vivir en casas con precios de alquiler por debajo de la tasa de mercado, según el artículo.



La ciudad se desarrollaría junto a las instalaciones de Boring Co. y SpaceX que ya están en construcción, según el informe.



Algunos ejecutivos de Boring Co., como el presidente Steve Davis, incluso imaginaron crear una ciudad entera, agregó el informe.



Texas requiere que las ciudades aspirantes tengan al menos 201 residentes y la aprobación de un juez del condado para incorporarse.



El condado de Bastrop aún no recibió ninguna solicitud de este tipo de Musk o entidades relacionadas, dijo una portavoz. (Sputnik)