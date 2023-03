Yokasta Valle es nueva campeona de ONU Costa Rica

San José, 10 mar (EP/PL).- La Organización de las Naciones Unidas en Costa Rica (ONU-CostaRica) anunció hoy a Yokasta Valle como nueva Campeona de la entidad, en el primer nombramiento de esta naturaleza para una atleta tica.

De esa forma, Yokasta -Campeona Mundial de Boxeo en las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo- será abanderada de ONU Costa Rica para impulsar la salud, el deporte, el empoderamiento e igualdad de las mujeres, el desarrollo sostenible y los derechos de las personas migrantes.

Al recibir ese relevante reconocimiento, en la sede de ONU-CostaRica en esta capital, Yokasta afirmó que las mujeres en su país y en todo el mundo «somos más propensas a vivir en pobreza, a no tener acceso a la seguridad social, a vernos más afectadas por el desempleo y cuando logramos un trabajo, nos pagan mucho menos que a los hombres».

Son muchos los desafíos, pero hoy vengo a proponerles juntas y juntos vamos a salir triunfantes. Ser campeona de la ONU viene con una enorme responsabilidad y estoy dispuesta a asumirla, subrayó.

Recordó que muchos compañeros le decían que si ellos, que eran hombres, no lograban ser campeones, menos yo que soy mujer, pero -resaltó- no hay nada que las mujeres no podamos hacer.

Como siempre les digo a las chicas: tomen esos discursos de odio y discriminación como el combustible para lograr sus objetivos y demostrarle al mundo que nuestras capacidades no tienen límites, exaltó Yokasta, quien nació en Nicaragua, pero su familia migró a Costa Rica cuando era muy joven.

«Mis raíces están allá y mi corazón aquí. Llevo lo mejor de cada uno de los dos países. La migración es una lucha que me pasa por el cuerpo. A lo largo de mi vida me ha tocado enfrentar discriminación, prejuicios y xenofobia por ser mujer y por ser migrante, pero mi reacción fue siempre crecer y hoy soy la Campeona del Mundo», afirmó.

El nombramiento de Campeona de ONU-CostaRica implica que Yokasta participará de la producción y difusión de mensajes, asumirá voz en actividades de la ONU y será lideresa en el impulso de los temas acordados.

Además, Yokasta asume el compromiso de actuar públicamente promoviendo la inclusión, la buena convivencia y el respeto a los derechos de todas las personas.

Por su parte, la coordinadora de ONU-CostaRica, Allegra Baiocchi, señaló que Yokasta es una de las mejores deportistas de la historia de Costa Rica y es un honor trabajar con una mujer que ha superado grandes desafíos, desde adaptar su vida a un nuevo país cuando era niña, hasta enfrentar discriminación y exclusión en distintos momentos de su vida.

«Yokasta ha trabajado duro y ha llegado a la cima del mundo. Creemos en ella, creemos en sus luchas e iniciativas. Para Naciones Unidas es un honor unirnos a ella para impulsar la salud, el bienestar, el empoderamiento de las mujeres y los derechos de las personas migrantes en el país», puntualizó Baiocchi.

Durante la ceremonia, Naciones Unidas indicó que realizó este nombramiento luego de un estudio detallado de su perfil público, su actuar, valores que representa y es un reconocimiento a su reputación, vida pública y principios positivos que han caracterizado a Yokasta.