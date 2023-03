Vicepresidenta argentina afirma que deben revisarse las condiciones del acuerdo con FMI

Buenos Aires, 11 mar (Sputnik).- La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo el viernes que deben revisarse las condiciones en las que fue suscrito en marzo de 2022 el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el crédito de 44.000 millones de dólares asumido por la gestión anterior.



«Se van a tener que revisar las condiciones del acuerdo con el FMI», consideró Fernández durante un acto en el que recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (sur), en la provincia homónima.



La dos presidenta de Argentina (2007-2011 y 2011-2015) hizo un llamado para que los dirigentes políticos estén unidos frente «al principal desafío» que representó el acuerdo alcanzado durante la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán.



Pero «no para no pagar, sino para que nos dejen crecer», dijo, en el marco de la conferencia «¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política».



«Si te dieron 45.000 millones (de dólares) los vas a tener que devolver, nadie pretende que no lo devuelvan», aclaró la vicepresidenta en alusión a la deuda contraída por el Ejecutivo de Mauricio Macri (2015-2019).



Al respecto, la exmandataria reclamó «un cambio de actitud en esto, en lo fundamental», para revisar las condiciones que suscribió la actual gestión con la entidad multilateral ante los vencimientos que deberá asumir el país en los años venideros.



«Apoyé la reestructuración de la deuda privada porque creí que la tenía que apoyar, porque esto también es parte de la responsabilidad institucional y también lo es si se firman acuerdos que perjudican», señaló.



En ese sentido, Fernández indicó que «los programas económicos no son una cuestión de fe, son objetivos que se persiguen y la eficacia y eficiencia para lograrlos».



Durante su charla magistral, la exmandataria advirtió que un tercio de la economía está sin regularizar, y dijo que se han reprimarizado las exportaciones en los últimos años, lo que significa «trabajo escaso y mal remunerado».



Entre sus propuestas, la vicepresidenta abogó por que el Estado administre el comercio exterior y reclamó una reforma del Banco Central «para que cuide el valor de la moneda, cuyo valor no es el nominal, sino cuando se convierte en patrón de otras economías».



Fernández afirmó que «el infierno más temido es recesión con inflación» y manifestó que su principal temor es la fragmentación política.



La vicepresidenta, que insistió durante todo su discurso en el carácter bimonetario de la economía, dijo que la mayor innovación tecnológica proviene del Estado por sobre el sector privado.



En la misma disertación, aseguró que el país no tiene moneda al tener de referencia el dólar para operaciones relevantes y para ahorro.



En el año en que el país cumple 40 años ininterrumpidos de democracia tras la última dictadura (1976-1983), la expresidenta también consideró que no hay mayor catástrofe que el endeudamiento registrado entre 2015 y 2019, cuando gobernó Mauricio Macri. (Sputnik)