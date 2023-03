Reclaman al ministro del MOPT por permitir a empresa Alfaro usar autobuses sin seguro

San José, 10 mar (Elpaís.cr).- La Fundación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Fundeprodeh), denunció ante el ministro de Transportes, Luis Amador, como jerarca del Consejo de Transporte Público, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes a la Empresa Alfaro Ltda., debido a graves incumplimientos en la prestación del servicio público que le ha sido asignado por el Estado.

La Fundación aseguró que los incumplimientos ponen en evidencia que la falta de acción de los órganos públicos encargados contra esta empresa, pone en riesgo la vida y la integridad física de los usuarios de las rutas que operan bajo la figura de precario, con la inoportuna autorización del Consejo de Transporte Público.

Fundeprodeh resaltó que como parte de su responsabilidad en la defensa de los derechos de los ciudadanos, se ve en la obligación de denunciar las consecuencias concretas de una actitud laxa y complaciente con dicha firma, las cuales son evidentes: Una treintena de personas heridas en el incidente de Cambronero el 17 de setiembre quedaron desprotegidas del seguro correspondiente que debía tener la unidad placa GB 1682 al momento del derrumbe que además le costó la vida a nueve personas, cuyas familias, por la falta de seguros vigentes, quedaron sin indemnización.

Explicó que el incidente ocurrido en Cambronero es inédito, ya que involucra un autobús que ha sobrepasado su vida útil, carece de permiso de circulación, no ha pasado la revisión técnica correspondiente y no cuenta con una póliza de responsabilidad civil que cubra lesiones y fallecimientos a raíz de un accidente. Y mientras tanto, el CTP sigue sin tomar acciones.

Dicha unidad en particular tiene la placa GB 1682. De acuerdo con el artículo 19 de la ley 3503, es obligatorio para los vehículos de transporte público contar con la póliza de responsabilidad civil mencionada anteriormente.

En caso contrario, se aplicarán rigurosamente las sanciones previstas en dicha normativa, recordó la Fundación en la nota al ministro.

“Tenemos conocimiento de que esta compañía está operando actualmente en condiciones deplorables y sigue sin respetar las condiciones establecidas por el CTP, que usted preside en su Junta Directiva. Esto es especialmente preocupante, ya que se trata de un servicio público muy sensible que involucra el transporte de pasajeros, en su mayoría de bajos recursos, y refleja una clara indiferencia y menosprecio hacia la autoridad correspondiente”, afirmó el presidente de Fundeprode, Hermez González en su nota enviada al ministro de Transportes, Luis Amador.

Destacó que “la empresa en cuestión está modificando los horarios y las frecuencias del servicio público, lo que está afectando a los usuarios».

Por ejemplo, se cita el horario de salida desde San José establecido a las 7:30 AM, el cual no se cumple y, en cambio, se está ofreciendo un servicio a las 6:00 AM”, lo que es una clara violación a los lineamientos aprobados para esta ruta, genera una afectación a los usuarios que para colmo, no saben si la unidad en que se transportan cuenta o no con los seguros respectivos.

Además, el servicio que debiera salir a las 5:00 PM hacia Nicoya no se realiza en dicho horario, sino que se lleva a cabo a las 6:00 PM. Este es solo un ejemplo de las irregularidades que se están presentando en la operación de la empresa, señaló.

Dentro de los incumplimientos detectados, se ha determinado:Que las unidades con las placas GB 1948, GB 2086 y GB 3276 están operando sin la autorización correspondiente, es decir, no se encuentran inscritas ante el Consejo correspondiente.“Es realmente inexplicable y soberbia la actitud de esta empresa al burlarse abiertamente de las autoridades fiscalizadoras”, advirtió González al Ministro, la Defensoría y los diputados.