Rusia insta a Biden a reconsiderar el tratado de armas nucleares

Moscú, 10 mar (Sputnik).- El viceministro de Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov llamó al presidente estadounidense, Joe Biden, a reflexionar con cabeza fría sobre el Tratado START de armas nucleares.



«Los riesgos crecen y la responsabilidad recae completamente en Estados Unidos y sus satélites, nuevamente instamos a Washington a reconsiderar y pensar con cabeza fría lo que está sucediendo», dijo Riabkov en una entrevista a la cadena televisiva RT Arabic.



El 23 de febrero, el Gobierno estadounidense ofreció a Rusia volver a las inspecciones mutuas de arsenales nucleares que se vieron obstruidas por las sanciones unilaterales de Washington.



La propuesta estadounidense vino dos días después de que Rusia suspendiera temporalmente su participación en el tratado START, el último acuerdo de control de armamento que vincula a la dos potencias.



Riabkov subrayó que la situación relacionada con el tratado de armas nucleares no afecta la capacidad de su país de seguir garantizando su seguridad nacional.



El viceministro indicó que Rusia retomará el acuerdo START cuando Biden cambié su política confrontacionista.



«Habrá posibilidad hipotética de volver a todo lo referente al START solo si Washington revisa su línea destructiva y confrontacionista en relación con Rusia, esa política es inaceptable y destructivo en todos los aspectos para los restos, si así se puede llamarlo, de nuestras relaciones entre Moscú y Washington», recalcó.



Riabkov admitió que las dos potencias continúan los contactos sobre el tema, pero descartó que se logren avances.



«Hubo reuniones virtuales, conversaciones telefónicas, también contactos directos con los representantes de Estados Unidos al margen de la conferencia de desarme en Ginebra, estaban previstos, pero no hubo ningún tipo de progreso en las conversaciones», consignó.



A finales de febrero, el embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov, reveló que Estados Unidos impidió a los inspectores rusos verificar la recalificación que estaba haciendo de algunos tipos de misiles balísticos para sacarlos fuera del tratado de armas nucleares, en violación de los procedimientos previstos en ese acuerdo.

Las armas nucleares de Francia y Gran Bretaña bajo la lupa

El viceministro se refirió también a los arsenales nucleares de Francia y Gran Bretaña, los dos países aliados de Estados Unidos en la OTAN.



«No podemos abstraernos de las capacidades nucleares que poseen Gran Bretaña y Francia (…) Se requeriría la voluntad política de esos países para incluirlos en el tratado START (…) Pero hablando francamente no creo en el sentido común y la posición constructiva de Londres y París», enfatizó.



Con todo, subrayó, Rusia «insistirá en que sin el control apropiado de las armas nucleares de esos dos países aliados de Estados Unidos en la OTAN no habrá avances en este ámbito crucial».



En todo caso, apostilló, los arsenales nucleares de Francia y Gran Bretaña tendrán que tomarse en cuenta en la nueva ecuación de la seguridad y la estabilidad estratégicas porque «sin ello no habrá un control sostenible de las armas».



Rusia, dijo, seguirá la reunión de alto nivel que Francia y Gran Bretaña tienen previsto celebrar este viernes sobre el tema nuclear y otros.



«Seguiremos esa reunión, pero no esperamos nada nuevo. Lo menos que espero es un avance constructivo de Londres y París en sus posiciones sobre este tema», remarcó.



Según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz (Sipri), Francia y Gran Bretaña tendrían juntos más de 500 armas nucleares que están fuera de cualquier control internacional.



El tratado START, que expira en 2026, limita los arsenales de Rusia y de Estados Unidos a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores, desplegados y en reserva. (Sputnik)